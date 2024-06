Les millors fotos de la Festa Major d’Espronceda

L’Andrés Avellaneda recorda l’evolució de la festa d’Espronceda des que ell hi és al darrere, l’any 1978. El que va començar com un sopar informal al carrer a finals dels 1970 es va convertir en la festa major del barri. “Aleshores, la plaça estava enfangada, sense asfaltar. I hi ha fotos amb els nens corrent pel fang”, recorda. Aquell va ser l’orígen de la festa major. I, el sopar, continua batent rècords.

Enguany seran 400 persones les que assistiran. “Volem crear un espai de convivència on tothom s’hi senti bé, i fomentar el respecte”, exposa Andrés Avellaneda, que està al darrere de l’organització de la festa des de 1978. I és que també destaca que són els veïns qui decideixen quina festa tenen i és per això que participen entitats del barri. “Volem que sigui una festa molt nostrada”, exposa Avellaneda. Sempre pensant en tres grans grups: infants, gent gran i gent jove. “Volem fomentar la convivència i el respecte entre els veïns”, afegeix. Fem un repàs de les principals activitats previstes a la plaça Rogelio Soto.