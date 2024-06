Els ascensors més vells s’hauran de reformar

La nova normativa estatal, impulsada pel Ministeri d’Indústria, que regula els ascensors obligarà molts propietaris sabadellencs a reformar el seu per adaptar-lo als requisits actuals. La normativa entrarà en vigor l’1 de juliol, però els canvis s’hauran d’aplicar al llarg dels pròxims anys, a partir del moment que toqui fer la revisió periòdica de l’ascensor.

Principalment, les mesures introduïdes tenen a veure tant amb la seguretat com la instal·lació d’una línia de comunicació bidireccional amb l’exterior i un sistema de control de pes. Ni l’Ajuntament de Sabadell ni el Gremi Empresarial d’Ascensors de Catalunya (GEDAC) disposen de dades de quants ascensors estan afectats per aquesta normativa a Sabadell. Al gremi remarquen que, majoritàriament, ho estaran aquells que siguin anteriors a l’any 2000. A tot Catalunya, calculen que tres de cada quatre aparells s’hauran de reformar. Tanmateix, insisteixen que la normativa “dona terminis llargs i còmodes per aplicar-la”, per la qual cosa transmeten un missatge de tranquil·litat als titulars i propietaris.

Les dades disponibles en la finalització de 2023 són que a l’àmbit de la província de Barcelona (entre la capital i l’àrea metropolitana) hi havia 156.400 ascensors instal·lats, de 202.200 que hi havia comptabilitzats a tot Catalunya (77,3%). A Sabadell, segons la proporció de població, n’hi hauria uns 6.000. De moment, diversos administradors de finques consultats pel Diari no han rebut consultes sobre aquesta qüestió.

Què s’haurà de fer?

Hi ha quatre aspectes que la nova regulació exigeix implementar a tots els ascensors: una línia de comunicació, sigui de telèfon o megafonia o com sigui, de manera bidireccional, perquè persones atrapades puguin avisar (marge d’un any des de la inspecció); control de sobrecàrrega; corregir l’anivellament deficitari i col·locar proteccions contra el tancament de portes de manera sobtada. En el cas que es produís un accident o un incident que impliqués qualsevol d’aquests quatre escenaris, el marge de reforma es redueix fins als sis mesos. De tot plegat, encara que la normativa entri en vigor aquest juliol, les reformes, les obres i les modificacions aniran arribant a les comunitats, empreses i finques al llarg dels anys.

La normativa també estableix el calendari d’actuacions que caldrà seguir. Els ascensors més vells, anteriors a l’1 d’abril de 1967, tindran un marge de tres anys per incorporar aquestes millores a partir de l’1 de juliol. Ara bé, si els anteriors al 6 de setembre de 1952 tenen guies de fusta o cilíndriques buides, disposaran de tres anys per adaptar-se a la normativa; si no és el cas, sis anys. Els instal·lats entre el 6 de setembre de 1952 i l’1 d’abril de 1967 que tinguin guies de fusta o cilíndriques buides, també tindran tres anys per incorporar els canvis, però, si no és el cas, disposaran de vuit anys de marge.

En el cas dels ascensors instal·lats a partir de l’1 d’abril de 1967 tindran un marge de deu anys per ser reformats.