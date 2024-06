Ansietat i estrès abans de la selectivitat? Així es preparen alguns estudiants

“Ja fa un mes que em preparo la sele”, comenta dilluns a la tarda l’Estel, mentre fa un petit descans de l’estudi a l’exterior de la Biblioteca Vapor Badia, plena de joves com ella. El compte enrere és a punt d’esgotar-se, només queden unes hores per tenir a davant el primer dels exàmens a superar per entrar a la carrera desitjada. “Una miqueta d’ansietat i estrès sí que tinc, perquè són dies de dormir poc, unes 6 o 7 per dia, i d’estudiar molt”, explica. “Ja tinc ganes de treure-me-la de sobre”, afegeix. “Avui aniré a dormir bastant d’hora i demà em llevaré amb temps per anar a buscar el tren i estar activa”, diu.

Entre els estudiants, hi ha mussols i òlibes. Els primers, van a dormir tard i repassen les lliçons durant la nit. Els segons van a dormir d’hora i es lleven abans que ningú. El Pol és difícil de classificar, perquè tenia previst estudiar fins a les 2h i llevar-se a les 6h. Amb només quatre hores de son en tenia prou per afrontar el primer dels exàmens.

“Estic bastant nerviós. Hi ha pressió”. Tanmateix, els preparatius han anat bé: “Aquests últims dies, he estat fent simulacres d’exàmens. I sento que estic preparat”.

El Joan sent que ha preparat bé els exàmens de la selectivitat, i especialment el de dibuix tècnic, que és el que li fa patir més. Tot i sentir que la feina està feta, admet que viu amb un puntet d’intranquil·litat les hores prèvies: “Sempre hi ha el punt de pensar: i si em va malament, què passa?”.

No és la primera vegada que es presenta a la selectivitat. Però aquesta confia que serà la bona. Precisament, s’ha centrat a preparar a consciència l’examen de dibuix tècnic. No tenia previst anar a dormir més d’hora del que és habitual. “Però tampoc no em quedaré fins a les 3 del matí estudiant”, matisava.