Encara no ho saps, però vestiràs amb aquests colors

La camisa de lli ataronjada tan bonica que compraràs per anar a l’última moda no hauràs triat vestir-la tu. No. Qui ha decidit que la portaràs són els 17 països que cada any es reuneixen per decidir quins són els colors i les textures que seran tendència en la indústria del disseny i la moda. És l’anomenat congrés mundial Intercolor, en què Espanya està representada des de 2012 per l’ESDi Color Lab, el laboratori de tendències de la universitat situada a Sabadell.

Els tons propis de la natura –verd, terra, argila, fang, sorra, cendra, marró–, especialment en versió càlida, i textures artesanes –lli, ganxet (crochet), brodat– són una aposta ferma de l’ESDi Color Lab per a la temporada de primavera i estiu de 2026. Així ho van presentar en el congrés d’aquest any, que s’ha celebrat a Bali (Indonèsia) del 22 al 24 de maig. La resolució dels 17 països, però, encara es farà esperar: la carta de colors que s’entregarà a la indústria de la moda serà un secret fins al setembre d’aquest any.

La proposta, però, s’assemblarà molt a la que s’adopti a escala mundial. D’aquí dos anys, per tant, és més que probable que estiguem vestint un d’aquests colors: taronja-argila (orange clay), verd clorofil·la (green chlorophyll), gris sorra (sand gray), gris cendra (ash gray), gris lli (linen gray), cel·lulosa marró (brown cellulosem), cànem bronzejat (tan hemp) i marró terracota (terracotta brown).

La moda no està aïllada del món. Al contrari. “El planeta està tocat. Necessitem donar-hi la volta i fer un replantejament de com fem les coses, apostar per la producció local i l’artesania”, explica la directora de l’ESDi Color Lab, la doctora Encarna Ruiz, periodista i sociòloga.

Els colors i l’aposta per l’artesania que ha presentat la universitat es plantegen com una opció contracultural a la fabricació ràpida i al consum immediat. “Es tracta de colors extrets de realitats primàries i senzilles que generen un ambient rústic i sec. Tons exempts de manipulació, que ens traslladen a materials nus reconfortants per la calidesa i la proximitat”, afegeix la doctora.

El lli, que ens remet a l’artesania, es continuarà portant molt. La directora de l’ESDi Color Lab revela que a la indústria hi ha excés d’estoc del material, per la qual cosa a les botigues es vendran moltes peces confeccionades amb aquest material natural.

Pel que fa al disseny d’interiors, predominaran làmpades i catifes trenades que aportaran un toc rústic a la llar.

“Les tendències de color no es decideixen arbitràriament, sinó que parteixen d’un estudi social previ. Investiguem com som, socialment parlant i, tenint en compte el context social, cultural, polític i econòmic, es defineixen comportaments que deriven en conceptes semiòtics”, assegura la doctora Ruiz, que a l’Intercolor va presentar tres cartes de colors més.