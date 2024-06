Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Arrenquem setmana després d’haver girat el full al calendari. Entrem en el mes de juny amb l’actualitat farcida de notícies a Sabadell.

Voreres de les quals especialment les persones amb cadira de rodes no poden baixar perquè no tenen gual; els històrics pals de fusta enmig de voreres que triguen anys a desaparèixer; o cotxes aparcats damunt qualsevol vorera de forma que impedeixen el pas dels vianants amb problemes de mobilitat. Aquesta breu llista només recull alguns, probablement els més habituals, obstacles que es troben persones que van amb cadira de rodes, utilitzen un bastó o un caminador per desplaçar-se o bé, temporalment, tenen alguna patologia que els redueix la mobilitat.

La Festa del Cine torna a Sabadell, de dilluns 3 a dijous 6 de juny. Durant aquests quatre dies les entrades als cinemes Imperial i Eix Macià tenen un preu de 3,5 euros.

S’acosta Sant Joan i la tradició marca que tocarà treure la coca damunt la taula. La setmana passada, la Federació de Gremis de Flequers, el gremi de Pastisseria de Girona i marques per a professionals van distingir la millor coca de Sant Joan. I resulta que es fa a Sabadell.

Corria el mes de juliol del 1952 quan es va fundar la primera associació de veïns de Sabadell. Va ser creada per iniciativa del senyor Joan Sala i Rovira i va rebre el nom d’Agrupació Permanent de Veïns del Carrer de Sant Antoni.

Després de la confirmació de Lucas Viale com a nou director esportiu, el següent pas del Centre d’Esports serà l’elecció de l’entrenador per afrontar el retorn a Primera Federació. Gairebé tot apunta al nom d’Ignasi Senabre, però segons han explicat diversos mitjans, tindria una altra oferta damunt la taula.