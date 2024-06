Pepe Martí, convidat estrella a Movento

Movento, la divisió de mobilitat individual de l’empresa nascuda a Sabadell Moventia, va rebre la visita de Pepe Martí, pilot de Fórmula 2 de l’equip de Red Bull de l’escuderia Campos Racing, al concessionari Movento Sarsa a Terrassa. Pepe Martí, a més de ser una figura destacada de l’automobilisme, és membre de la família Martí, propietària de Moventia.

L’esdeveniment va comptar amb la participació de la periodista i presentadora de TV3 Laia Ferrer, amb qui va mantenir una entrevista en format ‘chester‘ amb Pepe Martí.

Miquel Martí Pierre, CEO de Movento, va donar la benvinguda als gairebé 250 assistents que van assistir al concessionari ubicat a la denominada ‘Ciutat de l’Automòbil’ de Terrassa, on el grup representa les marques Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Cupra, Mercedes Benz i Renault Dacia. Martí va expressa la seva il·lusió “per pdoer compartir una jornada tan especial amb el Pepe, la família, clients, treballadors i amics que s’han apropat fins a les instal·lacions de Movento a Terrassa”.

Durant la xerrada, el jove pilot va compartir la seva passió pel motor i la velocitat, que sent des que era petit. “He tingut la sort de comptar amb el suport de la meva família des del principi de la meva carrera. Tant els meus pares com les meves germanes m’han donat suport i han sacrificat el seu temps perquè jo pugui ser avui aquí”.

El pilot també va destacar quatre figures clau en la seva trajectòria: el seu descobridor i mentor, Genís Marcó; Adrián Campos, impulsor de la seva carrera; Helmut Marko, assessor de l’escuderia Red Bull Racing a la Fórmula 1; i Fernando Alonso, el seu mànager i assessor, a més dels seus pares i família que l’han recolzat des del primer dia.

Pepe va recordar amb emoció com es va assabentar del salt a la F2 amb Red Bull. “Va ser l’any passat, just després de la victòria de diumenge a Montmeló. Recordo que jo anava revolucionat per la victòria i mentre pujava les escales per arribar al podi, Adrián Campos em va apartar i em va dir: després tens una reunió amb Helmut Marko. No m’ho podia creure!”.