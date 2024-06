Sabadell, a un pas de baixar dels 11.000 aturats

L’atur a Sabadell continua reduint-se, per quart mes consecutiu. Segons les dades del Ministeri de Treball i Economia Social, a 31 de maig la ciutat comptava amb 11.015 persones desocupades. Una xifra que en comparació amb el mes d’abril és d’un 1,3% menys (144 persones aturades menys).

Aquesta xifra de desocupats és la més baixa en aquest maig des del 2008, quan aleshores a Sabadell hi havia 10.183 persones en situació d’atur. Des d’aquell mateix any –juliol del 2008 (10.909) ara fa setze anys, que a Sabadell no es baixa dels 11.000 desocupats. Si comparem les dades d’enguany amb les de l’any passat, la variació interanual és positiva, amb una reducció del gruix de persones desocupades de l’1,70%.

Al conjunt del Vallès Occidental, l’atur s’ha reduit en 758 persones, de les quals 259 d’elles han estat a Terrassa. Al tancament del mes de maig, la taxa registral a Sabadell (10,4%) es manté un punt i escaig per sobre la mitjana de la comarca (9,3%), però per sota de la taxa de poblacions com Badia del Vallès (15,3%), Terrassa (10,9%), Ripollet i Montcada (10,6%).

D’altra banda, en el conjunt de Catalunya, l’atur va caure al maig en 6.248 persones en relació amb l’abril (-1,85%), fins a les 330.782 persones, mentre que si es compara amb el maig de l’any passat, va caure en 5.321 persones, un 1,58%. Es tracta de la xifra més baixa en un mes de maig des del 2008. Al conjunt de l’Estat, la xifra d’aturats es va reduir en 58.650 persones, fins a les 2.607.850 persones, un 2,2% menys en comparació a l’abril. Amb relació al maig de fa un any, el descens va ser del 4,79% (131.260).