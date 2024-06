BlackRock eleva la seva participació en el Banc Sabadell fins al 6,275% en plena opa del BBVA

El fons nord-americà BlackRock ha elevat la seva participació en el Banc Sabadell del 3,929% fins al 6,275%, segons ha comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). Es tracta d’un màxim des de l’any 2010, segons els registres del regulador, i arriba enmig de l’opa del BBVA a l’entitat d’origen vallesà. Cal recordar que BlackRock és el màxim accionista individual de les dues entitats i també té al voltant d’un 5% de la d’origen biscaí. El banc que presideix Josep Oliu es troba en plena opa hostil després que el passat 24 de maig el BBVA formalitzés la presentació de la sol·licitud d’autorització. En els pròxims dies el regulador ha de pronunciar-se per dir si ho admet a tràmit.

L’augment de la participació del fons nord-americà es produeix poc després que el BBVA fes un pas més per formalitzar l’opa i divendres passat presentés la documentació davant la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

El passat 24 de maig, també formalitzar l’opa davant la Comissió Nacional del Mercat de Valors i tenia previst fer-ho també als ens de la competència de França i Marroc. En aquest cas, l’organisme podria pronunciar-se ne breu ja que ho havia de fer en set dies hàbils prorrogables.

El document remès a la CNMV sol·licitava l’autorització de l’oferta pública d’adquisició del 100% del capital social del Sabadell, format per 5.440.221.447 accions, a un valor de 0,125 euros. L’entitat proposa un intercanvi de 4,83 accions del Sabadell per una del BBVA, una prima del 30% per acció segons el valor que tenia l’entitat al mercat la setmana que va anunciar l’opa. L’exit de l’opa quedava condicionat a aconseguir el 50,01% de les accions i obtenir les autoritzacions dels òrgans reguladors i del Ministeri d’Economia.