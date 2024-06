Una setantena de persones es concentren a favor de Palestina i en contra de la fira Unvex

La cancel·lació de la mostra de drons i sistemes no tripulats a l’aeroport de Sabadell en el context de la fira Unvex s’ha celebrat com una victòria de la mobilització social aquest dimarts a la tarda a la plaça de Sant Roc. Diversos col·lectius d’esquerres, a favor de Palestina, han celebrat que “la pressió social” ha permès desactivar aquesta part de la fira, en la qual denuncien que hi participen empreses vinculades a Israel. Tot i així, els protestants veuen el got mig ple, perquè les activitats firals previstes a Barcelona sí que s’han dut a terme.

Una setantena de persones han assistit a la protesta, organitzada pel Comitè de Solidaritat de Sabadell amb Palestina, la coalició Prou Complicitat amb Israel i la Comunitat Palestina de Catalunya. Per mostrar el seu rebuig a la mostra prevista inicialment a l’aeroport, les entitats havien organitzat una manifestació i acampada a prop de l’aeròdrom local que, finalment, han quedat suspeses. En un manifest conjunt, Rosa Fernández (coalició), ha subratllat que “avui podem dir que hem guanyat; hem aconseguit una petita gran victòria. La pressió social ha aconseguit que les activitats s’hagin anul·lat”. Fernández ha assegurat que empreses que participen a la fira com Airbus, General Atomics o Sony “fabriquen tecnologia que és utilitzada per sostenir el règim d’apartheid, ocupació i colonització del poble palestí”.

Per la seva part, l’exregidor de la Crida Albert Boada, membre del comitè de solidaritat, ha explicat la fira Unvex “és un autèntic aquelarre de bel·licisme i militarisme”. El sabadellenc ha afegit que “a la fira hi ha conferències sota el macabre títol ‘La guerra del futur’. El genocidi que està perpetrant Israel davant els nostres ulls i la dinàmica bel·licista en què volen entrar Europa i els Estats Units ens ha de portar a construir un ampli moviment per la pau”. Boada ha encoratjat els assistents a perseverar en la denúncia de les hostilitats d’Israel contra Palestina “cada dia fins que acabi aquest genocidi”. Les entitats també reclamen a les institucions catalanes que deixin de tenir “complicitats” amb Israel i que no comprin tecnologia militar israeliana com el programa d’espionatge Pegasus.

Mazeed Khalilia, de la comunitat palestina, ha explicat que “denunciem la violència, l’estat sionista d’Israel per l’ocupació militar, demanem prou complicitat del poder”. Khalilia també insisteix que cal aturar la venda d’armament a Israel, un aspecte que els manifestants han recordat que la legislació diu que no es poden vendre armes “a un país que practica un genocidi i té una guerra oberta contra un poble”.