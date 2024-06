Col·laboració pública-pública

[Editorial del 4 de juny de 2024]

Hi ha problemes recurrents que apareixen i tornen a aparèixer, i és perquè persisteixen. Any rere any, cada curs, parlem de manca de places a les escoles bressol públiques de Sabadell. El curs vinent hi haurà 400 famílies que s’hauran quedat sense plaça, malgrat la caiguda a la demanda per la baixada de la natalitat. L’anunci de la gratuïtat d’I2 per part del Govern de la Generalitat –ara en funcions– va implicar un augment en les peticions a centres públics, un canvi que van haver de gestionar els ajuntaments, responsables de la majoria de les escoles bressol del país. Aquest problema continua present actualment i el Govern municipal es compromet a ajustar a l’evolució de la natalitat i de la demografia de la ciutat, esperem que des del pròxim curs, sempre recordant que el Govern català té un “paper important” en la gestió.

Tard o d’hora, amb eleccions anticipades o sense, hi haurà un nou Govern de la Generalitat. És evident que els ajuntaments necessitaran suport logístic i econòmic per mantenir la gratuïtat de l’I2. Mentrestant, correspon a l’executiu local trobar les solucions possibles perquè hi hagi menys famílies sense plaça de les escoles bressol. Esperem que hi hagi col·laboració en la gestió de les escoles bressol i en altres competències compartides com l’habitatge i la seguretat. I també que, governi qui governi, l’Ajuntament es queixi com ha fet fins ara si alguna cosa no funciona.