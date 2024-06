Mirna Lacambra deixa la direcció artística de l’òpera als 90 anys

No s’ha perdut ni una sola òpera en 42 anys al càrrec. Ni un assaig –sense causa justificada, es clar–. I per molt que la llegendària soprano Mirna Lacambra als seus gairebé 91 anys deixi de ser oficialment la directora artística de la Fundació Òpera a Catalunya, és impossible que es pugui distanciar gaire del seu llegat. D’aquell somni llunyà de 1982 que existís una programació d’òpera professional en una ciutat com Sabadell, que ara és exportadora d’obres a la resta del país i, fins i tot, a Europa.

El sabadellenc Jordi Torrents, vicepresident de l’Associació d’Amics de l’Òpera de Sabadell des de 2019, es responsabilitzarà de la direcció artística de les produccions a partir de gener de 2025. Durant els pròxims mesos, de relleu, treballarà conjuntament amb la direcció actual en la confecció de les obres que es representaran la pròxima tardor: La bohème i Tosca, de Giacomo Puccini. Ha viatjat per tot el món per assistir a representacions d’òperes, ha vist fins ara més de 300 obres diferents en directe i ha assistit a unes 1.000 representacions, inclosos els 6 anys de residència als Estats Units, on va poder ser testimoni d’un bon nombre de funcions al Metropolitan de Nova York.

Va ser durant els seus anys de reputada soprano internacional quan Mirna Lacambra es va emmirallar en les ciutats mitjanes europees, que tenien teatres i òpera professional. Aleshores, va fundar el 1982 l’entitat d’òpera sabadellenca, de la qual continua sent presidenta i que va ser la llavor del projecte Òpera a Catalunya, nascut de la mà de la Generalitat el 1989.

A més, Lacambra va ser fundadora de l’Orquestra Simfònica del Vallès, l’any 1987, i de l’Escola d’Òpera de Sabadell, per on passen alguns dels cantants més importants del panorama estatal. La soprano va rebre el 2021 la Creu de Sant Jordi, el 2006 la Medalla de la Ciutat de Sabadell i el juny de l’any passat la Medalla d’Or del Cercle del Liceu.

Torrents té una llarga trajectòria com a divulgador en l’àmbit de l’òpera, que inclou la realització de conferències, textos per a revistes especialitzades i programes de mà, així com diverses traduccions de llibrets.

El Patronat de la Fundació Òpera a Catalunya va aprovar el relleu en el càrrec el 18 de març.