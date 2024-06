Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Què ha passat en les últimes hores a Sabadell? No et perdis les notícies més destacades a la ciutat.

Déjà-vu al teixit d’escoles bressol públiques de Sabadell. L’oferta de places disponibles no ha pogut absorbir l’allau de sol·licituds; i un total de 398 famílies sabadellenques amb infants de zero a tres anys han quedat a la carpeta de llistes d’espera. Segons les dades facilitades per l’Ajuntament de Sabadell, per al curs 2024-2025 s’han rebut 1.169 preinscripcions per a les 771 vacants a les llars d’infants municipals.

La nova normativa estatal, impulsada pel Ministeri d’Indústria, que regula els ascensors obligarà molts propietaris sabadellencs a reformar el seu per adaptar-lo als requisits actuals. La normativa entrarà en vigor l’1 de juliol, però els canvis s’hauran d’aplicar al llarg dels pròxims anys, a partir del moment que toqui fer la revisió periòdica de l’ascensor.

Els ingressos de què disposen els sabadellencs al consum o a l’estalvi ha crescut més d’un 7%, en el període comprès del 2017 al 2021 –pre i postpandèmia–, segons les darreres dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) del passat 2021, en relació amb la Renda familiar disponible bruta (RFDB).

La falta de transport públic entre les ciutats del Vallès és una demanda compartida pels ajuntaments i entitats socials i econòmiques des de fa dècades. L’estació de Rodalies a Can Llong, del segon túnel d’FGC en direcció a Barcelona i la connexió directa Sabadell-Granollers, entre altres projectes, acumulen pols als calaixos dels governs de la Generalitat i de l’Estat.

La Fira UNVEX 2024 de sistemes no tripulats i drons, que s’havia de celebrar dimarts i dimecres d’aquesta setmana a Sabadell, ha quedat finalment suspesa a la nostra ciutat.