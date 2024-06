Domínguez (Toyota): “Volem estar a l’altura de la gloriosa tradició industrial de Sabadell”

Toyota Material Handling, la recent flamant empresa nouvinguda a Sabadell, ha celebrat aquest dimecres l’acte d’inauguració institucional de la seu central, situada a Sant Pau de Riu-sec. L’edifici, en el qual treballen prop de 300 persones i que compta amb una superfície de 16.500 metres quadrats –11.000 m² de taller, 2.300 m² d’àrea específica i una sala de formació 1.000 m²–, serveix de centre de logística a la divisió de Toyota especialitzada en carretons elevadors i maquinària.

L’acte ha estat encapçalat pel delegat del Govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto; la Cònsol General del Japó a Barcelona, Akiko Shikato; l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés; el president de Toyota Material Handling Europe, Ernesto Domínguez; i el director general de Toyota Material Handling, Joan Catalan. Entre els més de dos-cents assistents, representants del sector empresarial, econòmic i social de Sabadell, així com clients, treballadors i proveïdors de Toyota Material Handling.

En paraules del màxim representant europeu de l’empresa, Ernesto Domínguez, l’obertura d’aquestes noves instal·lacions, després d’anys en diverses poblacions de la comarca, ha estat gràcies, més enllà “del producte i de la marca”, del tarannà de les persones: “En aquesta zona hem trobat persones amb un esperit especial i una cultura magnífica. Aquí vetllem per l’equip i per la millora continuada. Volem ser bons conciutadans i estar a l’altura de la gloriosa tradició industrial de Sabadell”. Per la seva part, el director general, Joan Catalan, ha lloat el camí fins a arribar aquí, el qual espera, ara des de Sabadell, “continuar liderant el camí, gràcies al compromís per l’excel·lència en la innovació. Avui dia, tenim vint-i-cinc concessionaris, 600 col·laboradors i més d’un 30% de la quota del mercat d’Espanya i més d’un 25% de la quota d’Europa”.

Per la seva part, la Cònsol General del Japó a Barcelona, Akiko Shikato, ha destacat l’exemple de Toyota, com a empresa centenària que sempre ha estat referent en els àmbits de la “tecnologia, la innovació i la qualitat dels seus productes”, i alhora ha assegurat que “l’arribada de Toyota a Sabadell és un gest important perquè n’arribin més del Japó”.

Finalment, l’alcaldessa Marta Farrés ha compartit amb els presents la “il·lusió i satisfacció” per poder inaugurar una empresa que “no només és de present, sinó de futur. Sempre dic el mateix: si teniu èxit, l’èxit és compartit, perquè això serà beneficiós per la ciutat. A nosaltres ens agrada repartir la riquesa per després poder-la repartir”. En aquest sentit, s’ha manifestat el delegat del Govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, assegurant que “la logística cada vegada té un paper més important. Comptar amb aquesta companyia a Sabadell és un gran orgull. La transició cap a solucions i sistemes digitals, ecològics i industrialitzats son els que han de fer moure per a fer créixer la nostra economia”.