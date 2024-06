Tota la informació del 9-J: consulta on has de votar el pròxim diumenge

El proper diumenge, 9 de juny, un total de 157.856 persones estan cridades a participar a Sabadell en les eleccions al Parlament europeu. Una jornada en la qual s’obriran 246 meses electorals repartides a 57 col·legis a la ciutat.

El dispositiu previst per a aquests comicis inclou mesures per fer front a la previsió d’altes temperatures com la col·locació de ventiladors als centres que no disposen de sistema de climatització. També es distribuiran ampolles d’aigua per als membres de les meses i el personal dels centres i de l’administració i se’ls facilitaran consells i recomanacions per afavorir el confort tèrmic als espais.

Com a part d’aquest dispositiu, es comptarà amb una oficina de coordinació electoral per donar suport als membres de les meses i fer el seguiment de la jornada. Aquesta oficina tindrà un centre d’atenció a l’electorat, on s’atendran les consultes de la ciutadania sobre el cens i la ubicació dels col·legis. El telèfon habilitat per atendre aquests dubtes és el 93 745 31 73, de 8 a 20 hores.

Consulta del cens electoral

S’ha habilitat una consulta telemàtica del cens electoral de Sabadell, per tal que la ciutadania pugui consultar la informació sobre el seu col·legi i mesa electoral.

Durant la jornada, s’ha previst un servei de trasllat gratuït als col·legis electorals de persones amb dificultats de mobilitat. Les persones que necessitin aquest servei l’hauran de sol·licitar el mateix diumenge dia 9 trucant al telèfon 670 204 363, en horari de 9 a 19 h.