Les notícies més destacades del dia a Sabadell

La cultura, gran protagonista de les últimes hores en clau sabadellenca. Repassem les notícies més rellevants publicades al Diari.

No s’ha perdut ni una sola òpera en 42 anys al càrrec. Ni un assaig –sense causa justificada, es clar–. I per molt que la llegendària soprano Mirna Lacambra als seus gairebé 91 anys deixi de ser oficialment la directora artística de la Fundació Òpera a Catalunya, és impossible que es pugui distanciar gaire del seu llegat. D’aquell somni llunyà de 1982 que existís una programació d’òpera professional en una ciutat com Sabadell, que ara és exportadora d’obres a la resta del país i, fins i tot, a Europa.

Han estat gairebé tres dies d’incertesa i queixes per part dels espectadors fins que, finalment, el festival Observa ha informat que retornarà els diners de les entrades del concert d’Stay Homas. L’actuació es va haver d’anul·lar a causa d’un temporal de pluja, vent i trons quan només feia 25 minuts que havia començat. El públic va haver de desallotjar ràpidament un amfiteatre del Parc de Catalunya ple de fang. Abans, ja s’havia hagut d’acabar abans el concert de Belén Natalí, com a telonera a l’escenari petit.

El primer repte de la Selectivitat 2024, el famós examen de Llengua Castellana i Literatura, s’ha superat amb un èxit generalitzat a Sabadell. O almenys així ho auguraven les cares dels grupets d’estudiants que anaven sortint del Campus de la UAB de Sabadell.

La cancel·lació de la mostra de drons i sistemes no tripulats a l’aeroport de Sabadell en el context de la fira Unvex s’ha celebrat com una victòria de la mobilització social aquest dimarts a la tarda a la plaça de Sant Roc. Diversos col·lectius d’esquerres, a favor de Palestina, han celebrat que “la pressió social” ha permès desactivar aquesta part de la fira, en la qual denuncien que hi participen empreses vinculades a Israel.

L’escriptora Montse Barderi ha tornat al programa Més 3 24 tres anys després per presentar La Teresa se’n va a la Lluna, amb el pintor Ramiro Fernàndez Saus. I sí, ha tornat a passar. Primers instants d’entrevista i, només mirar-se amb el presentador del programa, Xavier Graset, esclaten els riures contagiosos en directe.