Com es pot millorar la convivència de patinets, vianants i cotxes?

Els usuaris de patinets són cada dia més presents a l’espai públic de Sabadell. Lluny de criminalitzar el col·lectiu, la recepta passa per fomentar la convivència, un missatge que crida a la responsabilitat individual també de conductors i vianants. “Més que prohibir, cal apel·lar al civisme”, apunta Xavi Bach, sotscap d’àrea de mobilitat de l’Institut Metròpoli, vinculat a la UAB. Els usuaris expliquen les seves receptes per millorar la seguretat i l’harmonia als carrers.

“Augmentaria els carrils bici”

La recepta del Jan Mahr és clara. “Augmentaria els carrils bici, que faciliten molt la circulació, tant de bicicletes com de patinets”. I afegeix: “haver-se de ficar a la carretera és més complex i perillós; et fa anar intranquil”, assenyalant el perjudici també per a vianants i conductors de cotxes.

“Cal conscienciar tota la ciutadania”

El Carlos Vallespin assegura que hi ha zones on els vehicles de motor no respecten la distància de seguretat. I apunta que la convivència és responsabilitat de tots. “Cal conscienciar la ciutadania. També hi ha perills per a la gent que va caminant”, sosté sobre la penetració del patinet als carrers.

“Es pot rebaixar la velocitat del cotxe”

El Fabricio Lola es desplaça a diari amb patinet. A banda dels carrils bici, aposta per rebaixar la velocitat a la ciutat. “Els cotxes van molt de pressa i això ens fa estar més insegurs”, analitza. Per això, apunta la conveniència de trams amb limitacions a 30 km/h per evitar situacions en què estan exposats.