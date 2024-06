L’ADF Sabadell es mobilitza en contra del PAGI

Les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) han mostrat el seu “total desacord” amb el nou Pla d’Actuació del Grup d’Intervenció (PAGI) que ha elaborat el cos dels Bombers i reclamen al Departament d’Interior que el retiri. Les ADF critiquen que el document les relega a un “segon pla” en cas d’incendi forestal, ja que situa aquest cos “a la cua de l’incendi” i en tasques de “suport”.

En aquest sentit, les ADF asseguren que no poden “acatar” aquest PAGI ni tampoc la versió del 2022, perquè consideren que “posen en risc el territori” i “exclouen recursos d’intervenció preparats i capacitats per minvar les conseqüències que els incendis forestals poden tenir sobre la població i l’entorn”.

Fa tot just una setmana, Bombers va anunciar que ajornava la implementació d’aquest pla, però les ADF creuen que cal un “canvi urgent” del document abans d’entrar de ple en la campanya forestal. Aquest divendres, membres de l’ADF Sabadell seran a la plaça de Sant Jaume per expressar el seu “malestar i reivindicar la importància del territori i les ADF en la prevenció, primera intervenció i suport a l’extinció d’incendis forestals, com hem fet des de fa quasi quaranta anys”. En aquesta línia, també volen deixar clar que “la relació entre l’ADF Sabadell i els Bombers de Sabadell és molt bona, com succeeix en la major part del territori”.