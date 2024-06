Fluidra abonarà el primer pagament del seu dividend el pròxim 3 de juliol

L’empresa líder mundial en equips i solucions connectades en el sector de la piscina i wellness, Fluidra, abonarà el primer pagament del seu dividend a compte del resultat del resultat del 2023 el pròxim 3 de juliol. En concret, de l’import brut total del dividend, que ascendeix a 0,55 euros, aquest primer pagament serà de 0,30 euros per acció. El segon pagament s’abonarà el pròxim 3 de desembre, amb un import brut unitari a repartir de 0,25 euros.

La companyia nascuda a Sabadell va destacar que després de la celebració de la junta general ordinària d’accionistes, celebrada el passat 8 de maig, que el dividend suposarà un desemborsament màxim de 105,67 milions d’euros.

Jaime Ramírez, nou CEO de Fluidra

Des d’aquest juny, l’empresa líder mundial en equips i solucions connectades en el sector de la piscina i wellness, compta amb un nou CEO. Des de la fusió amb Zodiac, l’any 2018, Fluidra ha consolidat la seva posició com a líder del mercat global; ampliant la seva cartera de productes, serveis i solucions; capitalitzant oportunitats i superant amb èxit els reptes de la pandèmia. Aquest nomenament arriba “en el moment adequat amb l’activitat del sector normalitzada i en el que la companyia prepara la seva pròxima fase de desenvolupament i expansió”, apunten des de Fluidra.

Jaime Ramírez ha estat vicepresident executiu i president de l’empresa Stanley Black & Decker Inc., on va dirigir un negoci amb una facturació de més de 10.000 milions de dòlars, liderant equips d’alt rendiment a escala mundial. “Em sento honorat i il·lusionat d’unir-me a Fluidra i espero treballar juntament amb el Consell d’Administració i l’equip de la companyia per a continuar impulsant el negoci i oferir valor als nostres clients, accionistes i comunitats”, comenta Jaime Ramírez.

El fins ara CEO, Bruce Brooks, continuarà com a conseller no executiu. “Vull aprofitar aquesta oportunitat per a expressar la més profunda gratitud a Bruce. El seu lideratge, la seva guia i el seu compromís han estat fonamentals per donar forma a l’èxit de la nostra empresa”, explica el president executiu de Fluidra Eloi Planes.