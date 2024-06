David Català es convertirà en el nou entrenador del CE Sabadell

Havia promès rapidesa Lucas Viale a la seva presentació i ho ha complert. David Català (1980) es convertirà en el nou inquilí de la banqueta del Centre d’Esports a Segona Federació en les pròximes hores segons ha pogut saber el Diari de Sabadell. L’exfutbolista d’equips com Espanyol, Lleida, Salamanca o Celta de Vigo ha desenvolupat la seva carrera com a entrenador lluny del futbol estatal. Català va penjar les botes a l’AEK Larnaca xipriota i va ser on va fer les seves primeres passes en una banqueta, primer al juvenil i després al primer equip, que va dirigir un any.

De nou al Xipre va ser la seva segona experiència, aquesta vegada a l’Apollon Limassol -també a la màxima categoria- on tan sols va estar tres mesos. La darrera temporada, Català es va fer càrrec de l’NK Istra de la primera divisió croata a l’agost i va ser destituït al febrer. Després de molt temps lluny de casa, el barceloní volia entrenar a Catalunya i la proposta del Sabadell l’ha seduït tot i tenir interessos de clubs de Primera Federació.

Català arribarà amb Miki Massana com a segon entrenador. El lleidatà també havia estat la seva mà dreta al Xipre i Croàcia i com a jugador va defensar les samarretes de Lleida, Amorebieta o el mateix AEK Larnaca, entre d’altres. La resta del cos tècnic encara és una incògnita, però serà totalment nou. El club ha comunicat aquest divendres que Àngel Martínez, el preparador físic Pau Trias, l’entrenador de porters Jaume Bracons i l’analista David Franch no seguiran al Centre d’Esports la propera temporada.

Amb aquesta arribada, Lucas Viale tanca la carpeta del tècnic i, com ell mateix havia previst, des del dilluns començarà la confecció d’una plantilla competitiva que sigui capaç de lluitar per retornar el Centre d’Esports al bronze nacional. La primera pedra sembla que serà Sergio Cortés. El migcampista es convertirà en nou jugador del Sabadell després de rebutjar una proposta del Terrassa. Tot fa indicar que la setmana vinent podria haver-hi entre dos i tres moviments més en forma d’incorporacions. Maquinària en marxa.