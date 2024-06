El Pot Petit, els Rolling Stones de la quitxalla a Sabadell

Des de fa temps són un fenomen a Catalunya, una espècia de Rolling Stones per la mainada. El Pot Petit és un grup de moda per a infants. Però no es conformen amb això, i també volen seduir els seus pares. Ser un grup per a tota la família.

Tornaran aquest diumenge al matí a Sabadell, al Parc Catalunya, en un espectacle de gran format amb la Black Music Big Band, que portarà una trentena de músics a l’escenari. Serà un espectacle de gran format.

El concert s’emmarca en una col·laboració entre el Petit Embassa’t i el festival Observa. El Pot Petit només oferirà 7 concerts com aquest durant l’estiu.

“Serà un concert especial perquè comencem gira”, apunta la cantant de la formació, Helena Bagué. “L’última vegada que vam venir a Sabadell ja va ser increïble, amb famílies entregades que canten, ballen i ho donen tot. Això és el que ens agrada”, afegeix.

Per què triomfa El Pot Petit?

Una de les claus de l’èxit de la formació, segons la seva cantant, és que la seva música “atrapa perquè és adequada a l’edat a què es dirigeix”, tot i que alhora “agrada a pares i mares”. De fet, els agrada dir que ofereixen un espectacle familiar. “No volem que els pares s’avorreixin, sinó que ens agrada incloure’ls”, afirma. La fórmula que utilitzen és oferir bons arranjaments que sonin bé, jugar amb el to de l’espectacle i permetre’s algunes bromes dirigides exclusivament als pares.

El festival Observa

Divendres va actuar Julieta en el festival Observa, mentre que el dissabte se celebra el MacroAplec Dance Remember. La setmana que ve hi actuarà el cap de cartell, Sergio Dalma.