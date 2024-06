És sorprenent, però hi ha carrers a Estònia decorats amb senyeres per anunciar l’arribada de l’òpera sabadellenca. L’expectativa és alta al país bàltic, la lírica catalana hi entrarà per la porta gran. La Fundació Òpera a Catalunya (FOC), tan arrelada a Sabadell, és la convidada del prestigiós festival de l’illa de Saaremaa, que se celebra al castell medieval de la ciutat de Kuressaare del 23 al 27 de juliol. Cada any atrau 20.000 espectadors de tot el món.

Cada any, Saaremaa convida una companyia, en representació d’un país, per bastir tota la programació del festival. La FOC, com a insígnia de Catalunya, presentarà cinc espectacles en cinc dies: les produccions de Tosca i Manon Lescaut de Puccini, Carmen de Bizet, Il trovatore de Verdi i una Gala lírica amb el més representatiu del repertori català i espanyol. Només el fet d’assajar intensivament tantes òperes durant les tres setmanes prèvies ja és un gran repte.

El desplegament per aterrar-hi serà immens i inèdit, finançat per l’organització estoniana. Un avió xàrter traslladarà unes 150 persones, entre cantants principals, l’Orquestra Simfònica del Vallès, el Cor d’Amics de l’Òpera de Sabadell i, de manera excepcional el cos de Ballet Flamenc de Barcelona, que actuarà a la representació de Carmen. És una gran aposta, una fusió arriscada, però excepcional. Un parell de setmanes abans del vol, quatre camions sortiran carregats amb tota l’escenografia i el vestuari de les òperes.

Sense oblidar que l’objectiu és bastir d’òpera el territori català, la companyia encara la participació en el festival com una oportunitat per aconseguir una enorme projecció internacional.

Les expectatives són altes

“És el desplaçament més ambiciós que hem fet mai. Hi ha pocs precedents com aquest. I seran espectacles presentats en dies consecutius, una cosa que no fem habitualment”, admet el director general de la FOC, Òscar Lanuza.

Però, precisament, el festival de Saaremaa valora la capacitat d’adaptació i la gràcia amb què l’entitat encara nous reptes. Només per posar un exemple, fa un any la Simfònica del Vallès va passar de tocar Mozart a la Faràndula a acompanyar el llegendari grup de rock The Who en un Palau Sant Jordi amb 8.000 persones. Doncs l’òpera té el mateix esperit: “Som l’única companyia d’Espanya, i de les poques d’Europa Occidental, que pot presentar els títols de manera tan àgil, flexible i en tan poc temps”, afegeix. Estan avesats a rodar (tot i que no tan lluny): les òperes s’estrenen a la Faràndula i, en poc temps, visiten més d’una desena de ciutats: Vic, Barcelona, Lleida, Manresa, Sant Cugat, Tarragona… I fins a Santander, en alguns casos, també.

“Les expectatives són altes. Fan gala de Catalunya i la FOC com a convidats, tenen simpatia per la nostra singularitat i esperen que posem en valor tant el talent com la tradició mediterrània que hem heretat de la lírica, tan pròxims a Itàlia i França”, expressa el director general.

‘Kataloonia Ooper’

El cartell del festival destaca els més de 40 anys d’història de la “Kataloonia Ooper”, durant els quals ha celebrat més de 1.000 espectacles en més de 20 ciutats i festivals del país, a més d‘haver actuat a Espanya, Andorra i Uruguai. Durant aquest temps, ressalten, han presentat més de 75 obres diferents, amb més de 350.000 espectadors. Paral·lelament, valoren que “totes les produccions estan dissenyades per l’equip de la companyia, incloent-hi vestuari i escenografia”. A més, apunten que és “la plataforma líder” per traslladar l’òpera pel territori català.