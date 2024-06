El PP no sap sumar

[Jordi Serrano, Historiador i rector emèrit de la UPEC]

Soc dels pocs que llegeixen els papers que els partits envien a les cases. Es gasten una gran morterada i suposo que quan edites 20.000.000 còpies els missatges es revisen molt. No és el cas. Començo la carta que el PP va enviar a totes les cases: “Por la igualdad, las libertades y el futuro.” Sorprèn que un partit d’extrema dreta que està en contra de qualsevol idea que apunti cap a la igualtat tingui aquest lema. Ells treballen aferrissadament per incrementar les desigualtats socials fins a extrems de paroxisme. Després continua “la gran mayoría de los españoles no eligió un país en el que unos pocos se intercambian el poder y privilegios a costa de desatender y perjudicar a los demás.”

Analitzem-ho amb detall. Apel·len a una cosa, la gran majoria, que es pot comptar fàcilment: els vots. Anem a veure si tenen raó o no. Juliol del 2023, quants vots va aconseguir la majoria governant i quants l’oposició de PP i Vox? Anem a veure els resultats al web del Ministeri de l’Interior. És fàcil. La suma de PP, més Vox més UPN dona 11.269.000 vots. Es tracta del que el PP anomena “la gran mayoría de los españoles”. Doncs bé, quant sumen el PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNB i el BNG? Doncs 12.491.000 vots. És a dir, el PP, Vox i UPN tenen 1.222.000 vots menys que la majoria d’esquerres i plurinacional. Potser els del PP ens volen dir que el problema és que no saben sumar correctament. També pot ser que les escoles privades a les quals han anat no ensenyin a sumar. Pot passar que no saben sumar perquè no ho necessiten, són molt rics.

Potser tenen ordinadors i mòbils espatllats que donen sumes erràtiques? Pot passar també que considerin que una part dels votants no siguin espanyols, per exemple, els independentistes. Posats a fer, millor fer referèndums i quedar-se sense els “no” espanyols. Però no volen. De fet, si fessin circumscripció única com a les europees, hi hauria molts espanyols que voldrien marxar d’Espanya només per no sentir-los més, només llegir-los a les pàgines d’internacional juntament amb Bèlgica i Holanda. Quin descans! Imagineu llegir: a Espanya Isabel Díaz Ayuso ha dit tal animalada. I pensaríem: sort que no vivim en aquell país. Però pot ser, i aquesta és la causa més probable, que considerin que la gent d’esquerres no són espanyols. De fet, és el que va fer saber Franco a Hitler quan va ser preguntat per què feien dels republicans espanyols que tenien als camps de concentració. La resposta va ser: no són espanyols.

Ara, els descendents de Franco se’n van a fer fotos amb el genocida Netanyahu. El món al revés. Tot quadra. Pedro Sánchez necessita un mes de reflexió més. Està en estat de xoc, encara no és conscient que la branca judicial del PP el vol fotre a la presó juntament amb la seva dona. I no reacciona, no hi fa res. A veure.