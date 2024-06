Tenen a la venda prop de 400.000 segells. I amb els anys n’han catalogat quasi un milió, que en algun moment potser han passant per la botiga abans d’arribar a mans d’un col·leccionista. La botiga Phildom, al carrer de Jesús, al Centre, lluita des de fa més de 50 anys per dinamitzar el món de la filatèlia i la numismàtica. “Pensa, que el col·leccionisme de segells havia estat el hobby més estès a tot el món”, recorda Jordi Domingo, responsable de la botiga, juntament amb el seu germà.

“Als 70 va haver-hi el boom de la filatèlia, però ara aquest auge del col·leccionisme s’ha perdut”, admet. Són la tercera generació d’aquest comerç, que va obrir portes l’any 1971, sempre vinculat a la ciutat per fer de pont entre la filatèlia i la història de la resta de països del món. “Mira, ara aquí a la taula tinc tot de cartes amb segells ben bonics i diversos, que enviem a Mèxic, el Perú o l’Índia”, comenta Domingo. “Tot això s’ha perdut”, lamenta.

Conscients que la filatèlia s’ha desinflat de popularitat, els germans Domingo també toquen des de fa anys la numismàtica. “És l’altre punt fort que tenim, les monedes i els bitllets”. Ara mateix tenen una col·lecció a la venda d’unes 1.300 monedes i prop de 3.000 bitllets. Monedes dels Reis Catòlics que daten del 1.400, del califat d’Abd-ar-Rahman III o de llocs remots del món, fetes de pedra o de coure. “Les monedes estan més de mode”, explica el responsable de la botiga. “Ara obres les xarxes socials i et surten vídeos que et diuen que segons quina moneda val més de 35.000 euros”. El Jordi no pica: “Les monedes que de veritat valen calés no han circulat gairebé mai, n’hi ha poques i estan ja preparades per als col·leccionistes”. De fet, a Phildom ja estan acostumats a rebre cada dia quasi una desena de trucades de persones que pregunten pel valor de segons quines monedes. Que potser han trobat al fons d’un calaix, de la cartera o en una llamborda del carrer.

La botiga també s’ha especialitzat en troballes inèdites i antiguitats. “Tenim una gramola en perfecte estat de 1.904, m’agrada perquè normalment totes les que es troben estan malmeses”, explica. “O un projector de cinema, també de principis del 1.900, que té un format molt curiós, amb les dents de la pel·lícula al mig”, afegeix. Són només dos exemples de totes les curiositats que s’amaguen entre els prestatges i els racons de la botiga Phildom.

[Fotos: David Chao]