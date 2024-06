Càritas en alerta pels joves i infants vulnerables: “Són el 40% dels usuaris”

Quatre de cada deu persones ateses el 2023 per Càritas el 2023 són infants i joves menors de 25 anys. Així es desprèn de la memòria anual de Càritas Diocesana de Terrassa, amb més de 24.000 persones ateses al Vallès Occidental i Oriental. Una xifra que cau un 19,4% en un any. “Hi ha ara menys persones que ho necessiten, però els usuaris que encara atenem tenen situacions ara més vulnerables, necessiten més recursos”, exposen fonts de Càritas. Quatre de cada deu beneficiaris al Vallès fa més de dos anys que són usuaris.

Els més joves són ara la principal preocupació de Càritas, que també assenyala en una nova direcció: les llars unipersonals o amb menors amb càrrec representen vuit de cada deu usuaris atesos al Vallès. Pràcticament totes les persones que acompanya l’entitat no tenen les necessitats més bàsiques cobertes.

Càritas també alerta que cada vegada hi ha més treballadors pobres: el 34% de persones que atén té feina que no li permet cobrir les necessitats bàsiques, segons recull l’informe. “Busquen noves oportunitats accedint al mercat de treball amb condicions dignes”.

L’informe alerta sobre la “polarització social”, sosté el president de Càritas Catalunya, Francesc Roig. “L’accés a un treball no garanteix tenir una vida digna i poder arribar a final de mes”. El 66% dels participants de Càritas en edat laboral busquen feina.

Quin és el perfil?

La majoria de persones ateses són dones (58%). El 36% d’usuaris viuen de lloguer i el 27% dels usuaris viuen en habitacions de relloguer, i dos de cada tres, en situació de sensellarisme o infrahabitatge. Només un 2% viuen en una propietat pagada. La gran majoria de persones ateses provenen d’Amèrica (44%), seguit d’usuaris catalans i d’altres zones de l’Estat (28%).

L’entitat impulsa programes d’acollida i acompanyament a persones en situació de vulnerabilitat social i econòmica i amb problemes de salut (140 persones beneficiàries), però també altres projectes per a la gent gran (470) i per a famílies i infants (1.451), sense habitatge (455), educació per a adults (370), acompanyament laboral (780) i ajudes bàsiques (22.705 en espècie i 1.770 amb ajudes econòmiques).