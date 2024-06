El PSC ha guanyat les eleccions europees a Sabadell i al Vallès. Més enllà del titular, quins barris han estat determinants per a la victòria socialista? Quin paper han tingut els independentistes i el PP? On rep més suports la candidatura extremista d’Alvise Pérez? La participació ha estat baixa, o molt baixa? Resumim cinc claus per entendre els resultats dels comicis a la ciutat i a la comarca.

#1 Victòria socialista: com i qui ha votat PSC?

El PSC es consolida a Sabadell amb una nova victòria, la setena consecutiva a la ciutat. Els socialistes s’imposen amb el 34% dels vots, duplicant la segona força, Junts (15,5%) que pateix una forta davallada. Aquesta vegada no hi havia efecte Puigdemont ni el context tens del 2019, quan hi havia polítics independentistes empresonats.

Els socialistes obtenen una clara victòria a la majoria de barris de la ciutat i s’apropen o superen el 50% dels vots a Can Deu, Ca n’Oriac, Can Puiggener, Can Rull, Campoamor, Espronceda, les Termes, Torreromeu i el Poblenou. Junts queda com a primera força al Centre, la Creu Alta i Hostafrancs, una victòria insuficient per a disputar el primer lloc al PSC en les eleccions europees a Sabadell. Vegeu el mapa per seccions censals.

#2 Els socialistes, primers al Vallès Arreu del Vallès es repeteix la victòria dels socialistes, que guanyen en tots els municipis de l’àrea de Sabadell, excepte Sant Cugat i Sant Llorenç Savall, en mans de Junts. El PSC es fa amb la victòria en quatre municipis on havia guanyat Puigdemont l’any 2019 –Sant Quirze, Castellar, Sentmenat i Palau-Solità i Plegamans– i obté el percentatge de vot més alt a Badia del Vallès (44,3%).

El PP puja i queda com a segona força per davant dels independentistes a Cerdanyola, Barberà, Badia i a Montcada, entre altres. ERC queda com a quarta força, amb els millors resultats a Sant Llorenç (26,8%) i a Castellar del Vallès (17,3%). El percentatge de vots més alt per a Vox (10,6%) i S’ha acabat la festa (4,7%) és a Badia del Vallès. #3 Els blocs polítics: ‘indepes’ en caiguda, el PP puja

Respecte les últimes eleccions, els blocs polítics es mantenen força estables, amb el PSC com a opció predominant en les últimes cites a les urnes. Els partits independentistes continuen en hores baixes, després dels mals resultats a les eleccions catalanes de fa un mes. El bloc sobiranista –Junts i ERC– no arriba al 30% dels vots (-14pp respecte 2019), i això que la participació és més alta al Centre, a la Creu Alta i a Gràcia, els barris amb més vot ‘indepe’. L’espai de l’esquerra alternativa es manté com pot, amb Irene Montero (4,9%) per sobre dels comuns (4,5%). Qui té motius per estar content és el PP, que triplica els resultats de les últimes europees, puja posicions i es converteix en la quarta força política de Sabadell (12,5%), seguint la dinàmica de les eleccions al Parlament de Catalunya. Els populars es beneficien de la desaparició de Ciutadans i queden en segon lloc als barris del nord i del sud, després del PSC, i per sobre de les opcions d’extrema dreta.