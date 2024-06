Aquests han estat els millors treballs de recerca de Sabadell aquest 2024

Sabadell ha aplaudit els millors treballs de recerca en la vint-i-tresena edició del Certamen Montserrat Miró. La jornada distingeix els treballs més sofisticats d’estudiants de secundària de Sabadell i Sant Quirze del Vallès; i l’organitza anualment la Fundació Bosch i Cardellach conjuntament amb l’Ajuntament de Sabadell i el Centre de Recursos Pedagògics del Vallès Occidental.

En un acte al Casal Pere Quart, amb prop d’un centenar de persones —entre participants, tutors, familiars i autoritats competents, majoritàriament—, el jurat ha distingit Nora Saavedra, de l’Institut Ferran Casablancas, amb el primer premi pel seu treball L’art de projectar una exposició. El segon se l’ha endut l’estudiant de l’Institut Miquel Crusafont i Pairó, Ivette Jiménez, autora del treball Fabricació additiva: el Braille desafia límits, la tecnologia possibilita la inclusió; i el tercer ha estat per a Núria Alberola, del Col·legi Sagrada Família, pel treball Estudis amb la llum visible de les estrelles.

1r PREMI – Nora Saavedra (Institut Ferran Casablancas)

TREBALL: L’art de projectar una exposició

2n PREMI – Ivette Jiménez (Miquel Crusafont i Pairó)

TREBALL: Fabricació additiva: el Braille desafia límits, la tecnologia possibilita la inclusió

3r PREMI – Núria Alberola (Col·legi Sagrada Família)

TREBALL: Estudis amb la llum visible de les estrelles

Premi Ciutat de Sabadell

A més dels tres premis habituals, es concedeix el Premi Ciutat de Sabadell per tal de potenciar els treballs d’àmbit local. L’alumna Martina Ruiz, de l’Escola Mare de Déu de la Salut, ha estat guardonada amb el premi Ciutat de Sabadell d’aquesta edició. Ruiz ha realitzat el treball Indoor Sound: L’organització i creació d’un festival de música solidari. Es tracta d’un treball que proposa el desenvolupament d’un petit festival de música benèfic a Sabadell. Fins i tot durant el procés d’elaboració del treball, l’alumna va fer realitat el desenvolupament d’aquest certamen. En el seu treball fa una primera anàlisi teòrica sobre la història dels festivals de música, els seus objectius i una revisió de totes les qüestions necessàries per a poder-ne projectar un. A la part pràctica desplega tots els coneixements adquirits en la part teòrica i produeix la celebració d’un petit festival de música emergent a la ciutat que com va apuntar Ruiz “va ser un èxit”.

PREMI CIUTAT DE SABADELL – Martina Ruiz ( Escola Mare de Déu de la Salut )

TREBALL: Indoor Sound: L’organització i creació d’un festival de música solidari

Una quarantena de treballs

En l’edició corresponent al curs 2023-2024 s’han presentat un total de 36 treballs de recerca de 14 centres diferents; quatre d’àmbit artístic, 18 d’àmbit cientificotecnològic, vuit de l’àmbit social i humanístic i sis de l’àmbit salut-psicològic. Pel que fa al Premi Ciutat de Sabadell, d’àmbit local i dotat amb un premi de 700 euros, s’han presentat sis treballs. Els treballs Best-Sellers de la literatura juvenil. Entre les xarxes, la coberta i la temàtica, de Joana Mariona Horne i Ariadna Rodríguez de l’Institut Pau Vila i El Cost dels Plats Buits, realitzat per Laia Saus de l’Escola Pia s’han endut els dos accèssits de la jornada.