Xavier Jardí (Via Sabadell): “Atraure clients d’algunes àrees de Sabadell ha estat un desafiament”

El Parc Comercial Via Sabadell incorporarà en els pròxims mesos un gimnàs, mentre espera que l’Ajuntament escolti algunes de les seves demandes, com revisar el pla d’usos per ampliar l’oferta en aquest punt de la ciutat. Sobre això i d’altres reptes, en parlem amb el gerent Xavier Jardí.

En quin moment es troba Via Sabadell? Quins són els principals reptes que ha hagut d’afrontar l’espai, abans i després de la pandèmia? Via Sabadell està en un bon moment, amb un creixement constant. En els últims anys ha enfrontat importants desafiaments tant abans com després de la pandèmia de la COVID-19. Previ a la pandèmia, la competència del comerç electrònic i la necessitat d’innovar en l’experiència del client eren els principals reptes. Amb l’arribada de la COVID-19, es van sumar les restriccions sanitàries, obligant-nos a adaptar-nos ràpidament.

Malgrat aquests obstacles, hem aconseguit inaugurar 11.000 metres quadrats de nous espais comercials, comptant amb grans marques com Wala, Mediamarkt, entre altres, demostrant la nostra capacitat de resiliència. Continuem treballant amb bones perspectives, compromesos amb crear entorns segurs i atractius per als consumidors, adaptant-nos a les noves tendències del mercat.

A Sant Pau de Riu-sec només queda, aproximadament, un 30% per urbanitzar. Què necessita o li fa falta aquesta zona de Sabadell? Aquesta zona està en una fase de creixement prometedora. Properament s’obrirà un hotel en la zona que dinamitzarà encara més l’activitat local. Encara que hi ha moltes idees per a potenciar el desenvolupament, és fonamental definir un pla d’usos clar i dialogar amb l’administració per a incorporar noves línies de negoci actualment no permeses. Enfocar-ho en activitats que generin negoci i dinamitzin la zona, Via Sabadell es perfila com un centre atractiu per a nous operadors, prova d’ells és l’ocupació actual de Via Sabadell que aconsegueix el 87% i amb bones perspectives de continuar creixent.

Recentment, s’ha conegut que el Portal Sud s’obrirà al trànsit a finals del 2024. Esperem amb entusiasme l’obertura dels nous accessos Portal Sud, ja que milloraran significativament l’accessibilitat i mobilitat en la zona. Aquesta infraestructura, que ha tingut anys de retard, serà crucial per a facilitar la sortida dels nostres clients i resoldre les limitacions actuals del sistema viari. Amb la nova configuració de Portal Sud, confiem que atraurà a un major nombre de visitants, impulsant l’activitat econòmica i beneficiant a tots els comerços i usuaris.

En els pròxims anys, s’ha d’instal·lar Celestia Aerospace, una empresa de nanosatèl·lits d’alt valor afegit. Com veieu que coeixisteixi comerç i indústria? I oci? La pròxima instal·lació de Celestia Aerospace és una excel·lent notícia, igual que l’arribada recent de Toyota Material Handling que dota la zona d’activitat industrial de gran qualitat. Valorem molt positivament la coexistència de comerç i indústria en la mateixa zona, ja que fomenta un ecosistema dinàmic i diversificat. Aquesta combinació no sols atreu a més visitants i clients, sinó que també crea un entorn propici per al desenvolupament econòmic i la innovació, beneficiant a tota la comunitat local.

Respecte a l’oci si bé seria molt positiu, és complicat a curt termini la seva implantació en aquest polígon amb l’actual pla d’usos vigent.

Quines són les principals problemàtiques que teniu, en el vostre dia a dia? Malgrat que la ubicació geográfica de Via Sabadell, propera a l’aeroport, suposa un repte, hem estat capaços de transformar aquesta barrera física en una oportunitat, aconseguint atraure empleats i estudiants d’aviació, que ens fa millorar en visites i dinamitza la zona, permetent-nos seguir creixent i desenvolupant-nos.

Es fa prou des de la ciutat per atraure més visitants a Via Sabadell? Tenim molta i bona relació amb l’actual equip de Govern de Sabadell. Creiem que potenciar la totalitat dels negocis i empreses que formen part de la ciutat ha de ser igual d’intensa, sigui com sigui la seva ubicació.

D’on provenen els visitants? La gran majoria dels nostres visitants provenen de Sabadell, Barberà, Badia i Sant Quirze, encara que no hem d’oblidar que la ubicació del centre genera que clients que entren o surten de Barcelona per a treballar, aprofitin la ruta i l’accessibilitat de Via Sabadell per a realitzar les seves compres, per la qual cosa podem trobar clients de la zona nord del Vallès Occidental també. Encara que atreure clients d’algunes àrees de Sabadell ha estat un desafiament, som optimistes i confiem que aviat descobriran tot el que Via Sabadell té per a oferir-los.