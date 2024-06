L’Urban Fest dona inici a la programació municipal d’estiu per a joves a Sabadell

L’Ajuntament de Sabadell, en col·laboració amb entitats de la ciutat, organitza aquest estiu diverses activitats adreçades a joves d’entre 12 i 29 anys. Així, el programa “Estiu jove” dona resposta a les necessitats dels i les joves, especialment en els mesos en què tenen més temps lliure.

Urban Fest

L’Estiu jove s’estrenarà aquest divendres, 14 de juny, amb el festival de cultura urbana Urban Fest, que es fa a l’amfiteatre del parc de Catalunya, en el marc del festival Observa. Les entrades son gratuïtes, però cal reservar-les prèviament.

Hi actuaran les cantants urbanes Alizze i Angie Corinne. També hi haurà una batalla de galls a càrrec de Blon i Gander i una sessió a càrrec de DJ Alar. L’speaker serà Míriam Vinyals.

Escape Room a la plaça Doctor Robert

El programa inclou una àmplia varietat de propostes, la majoria de les quals són gratuïtes i es faran en diferents espais. Una de les primeres és l’escape room Missió espacial, un joc amb realitat augmentada per reflexionar sobre el canvi climàtic que es farà dimecres, 19 de juny, a la plaça del Doctor Robert i el 26 de juny a la plaça Benjamín García.

Tallers de pintura i fotografia

Durant la primera setmana de juliol, a l’Escola Illa s’ofereix el taller “Art estiu”, en el qual els joves s’aproparan a diferents tècniques, com el cinema d’animació experimental (stopmotion), el dibuix o la fotografia. D’altra banda, també hi ha propostes més específiques, com el taller de pintura creativa o el taller de fotografia digital, de dues hores de durada cadascun i que tindran lloc en diferents equipaments municipals.

L’Estiu jove s’ha treballat conjuntament amb les entitats juvenils de la ciutat, que també han organitzat propostes per a aquests mesos. Una és el taller de construcció de màquines estil arcade, de la mà de l’associació Esquitx Sabadell.

Altres activitats que s’inclouen al programa són un bateig de submarinisme en piscina o partides de rol nocturnes, entre d’altres. També hi ha les propostes de juliol de la xarxa d’Espais Joves, el casal juvenil d’agost i l’“Ei Jove, Sabadell t’acull?”, adreçat a joves nouvinguts a la ciutat.

El festival d’esport i cultura urbana Be Soul Fest, per Festa Major, tancarà l’Estiu jove d’enguany.

Tota la programació i en quines activitats cal inscripció prèvia es pot consultar a la web de l’Ajuntament de Sabadell.