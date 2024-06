VÍDEO | Enderroquen els antics vestidors del CE Mercantil

Marc Segarra / Pere Figueras

Aquest dimecres es va enderrocar l’edifici on estaven ubicats els antics vestidors del camp del CE Mercantil, al barri de Gràcia. L’enderroc va afectar quatre vestidors i els lavabos d’obra. També es va veure afectat el bar que havia estat regentat pel mític Joan Murtró, un il·lustre del club mercantilista i que dona nom al camp actual del club mercantilista, ubicat a Arraona-Merinals. Els últims anys, l’utilitzaven les seccions de futbol i futbol sala de l’OAR Gràcia.

Segons l’Ajuntament, l’enderroc es va dur a terme perquè l’estructura tenia molts danys i esquerdes, conseqüència de la inestabilitat del terreny que ja va provocar que el Mercantil hagués d’abandonar la instal·lació fa uns anys i traslladar-se a Arraona-Merinals. Han quedat drets dos mòduls. La previsió és que es puguin construir uns nous vestidors i ho gestioni l’OAR Gràcia, club que fa ús de les instal·lacions en l’actualitat. De fet, el president de l’OAR, Salvador Gomis, ha confirmat que mantenen converses amb l’Ajuntament per poder adequar uns nous vestidors a la zona amb totes les mesures de seguretat.

 

Grané: “Sentim enyorança”

L’actual president del CE Mercantil, Jordi Grané, tenia un sentiment “d’enyorança” veient les imatges de l’enderrocament. “Enyorança sobretot d’una manera de viure el futbol que està a les portes d’acabar-se… He començat la temporada número 21 al capdavant del Mercantil i m’he convertit en el president més longeu en els seus 111 anys de vida. El president de la meva època va ser el Lluís Blanch, que va ser-hi dues dècades. És inevitable tenir un gran record”.

D’altra banda, rescata especialment “les coses que vam viure en aquell vestidor i sobretot en el bar, recordant persones que no hi són com el Joan Murtró o el tracte amb el Toni Sorolla quan era regidor d’Urbanisme a l’Ajuntament, amb el qual vam negociar part de la urbanització d’aquella zona. La seva filla Georgina, per cert, va ser la primera noia que va jugar al Mercantil en l’època moderna”.

El Jordi Grané, però, vol mirar cap al futur. “Són 111 anys d’història i el Mercantil continua molt viu. El camp on ara s’està fent l’enderroc va ser el sisè, ara estem en el setè i no sé si hi haurà un vuitè. El més important és l’essència del club encara que en situacions així és impossible no sentir una mica de nostàlgia i enyorança”.