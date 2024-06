Malestar per la presència de rates en una zona de Can Deu

Les plagues continuen sent una de les preocupacions de la ciutadania en aquestes dates. Un dels punts on s’han vist rates darrerament és a Can Deu. Els veïns avisen que els rosegadors s’han acumulat en uns contenidors a la zona del carrer del Bosc, a tocar d’un centre educatiu i un aparcament. “Fins i tot un treballador de la recollida de residus va lamentar que li havien saltat al damunt”, explica un dels afectats de la zona, on s’han repetit les queixes aquests dies.

La situació ja s’ha traslladat a l’Ajuntament a través d’una instància. Fonts municipals han confirmat que ja s’ha informat de la incidència al servei i que l’empresa va fer la desratització d’aquest punt després de tenir constància del problema.

Amb tot, els veïns remarquen que la situació persisteix i que en les últimes hores s’han vist els animals encara a l’emplaçament.

Consciència veïnal

Amb tot, els veïns fan autocrítica i reclamen que tothom llenci la brossa a l’interior dels contenidors, sense deixar-ho al carrer. Especialment, a les portes dels mesos de més calor, amb més gent al carrer i on la pudor es pot notar amb més força.

Des del consistori recorden que aquest tipus de comunicats a l’Ajuntament es poden fer presencialment, a les oficines de Sabadell Atenció Ciutadana, i mitjançant la seu electrònica. En les últimes setmanes, són diversos els punts on s’han vist paneroles i rates que provoquen el malestar del veïnat.