FOTOS | Desesperació dels veïns per la presència de rates a casa

“Estem vivint una situació desesperant des de fa més de dos anys”. Així de contundents es mostren els veïns del carrer d’Elcano de Sabadell, a la Creu de Barberà. Allà, un solar sense manteniment ha esdevingut un focus d’insalubritat que ha fet proliferar rates, que han arribat a alguns patis de la zona, a tocar del carrer de Vázquez de Mella.

A pesar dels constants esforços per comunicar-se amb la constructora propietària de la parcel·la, els veïns lamenten que no s’ha pres cap mesura eficaç per solucionar el problema. Després de nombroses instàncies a l’Ajuntament i una recollida de firmes, la situació continua enquistada.

Actuacions de l’Ajuntament

El consistori, a través del Servei de Salut i Gestió de Plagues, ha inspeccionat la situació en fins a quatre ocasions. Segons fonts municipals, en aquest sentit, es preveu iniciar una actuació de reforç i es farà un requeriment formal al propietari dels solars perquè controli l’estat de salubritat de l’espai.

L’Ajuntament remarca que hi ha dues finques que tenen llicència per enderrocar i en les pròximes setmanes es posarà la lupa a la zona per comprovar de nou si hi ha rosegadors.

Després de les constants queixes, una de les portaveus del veïnat recorda que el govern local ja els havia promès parlar amb el propietari del terreny, sense que hagin notat canvis. Les accions realitzades fins ara, adverteixen, no han resultat efectives i el problema, asseguren, persisteix. Per això, els residents del barri han fet un crit d’alerta davant l’arribada de la calor i la creixent presència dels rosegadors.

En les últimes setmanes, els ciutadans que viuen en aquest punt avisen que les rates han començat a envair les plantes baixes i fins i tot han ingressat a les escoles properes, posant en perill la seguretat i la salut dels infants. “Estem desesperats i no sabem què més fer per solucionar aquesta situació”, reiteren.

La pujada de temperatures generalitzada és un factor important en l’increment de les plagues a la ciutat. En els últims tres anys, les actuacions derivades d’aquest tipus d’avisos han pujat un 23% a Sabadell, passant de 1.062 a 1.303 accions. Amb tot, però, encara hi ha incidències que continuen pendents de resoldre’s.