Quan entres per primera vegada a l’hospital, després de sis anys estudiant medicina, t’endús un cop de realitat. “Fa vertigen perquè de cop et trobes amb pacients reals o amb la responsabilitat de ser a les guàrdies i t’adones que gairebé no saps res”, detalla Mireia de Pablos, resident de primer any a l’hospital Parc Taulí, en l’especialitat de salut laboral. Davida Marchand, també resident de primer any, apunta que “és tot un repte”. En el seu cas s’especialitza en medicina intensiva i assegura que “aquest primer mes ha estat d’un gran aprenentatge per tenir contacte amb diferents professionals”. La Davida és d’Haití i va estudiar medicina a la República Dominicana. “Venir aquí també suposa un repte personal i una experiència completament nova en molts sentits”, sosté. Arnau Salas, que ha escollit l’especialitat d’otorrinolaringologia, veu la residència a l’hospital com “la primera oportunitat per començar a treballar de metge de veritat”. Afegeix que també se’t desperten dubtes i pors: “No saps si t’agradarà, com et tractaran o si seràs vàlid per a la teva especialitat”. “Al final, però, parles amb altres residents, veus que tots estem igual i fas pinya”, conclou l’Arnau.

“El primer any és dur”

Durant els primers mesos, els residents fan diverses rotacions dins el centre hospitalari per agafar una mirada general i global del dia a dia del servei assistencial. El Taulí acull actualment un total de 72 estudiants que enceten el seu primer any de residència; amb l’opció de formar-se en una quarantena d’especialitats diferents.

“El primer any de residència és molt dur: s’han d’adaptar al funcionament d’un hospital i formar part del seu engranatge”, assevera la doctora Pepi Rivera, directora de Docència del Taulí. “Venen, a més, de passar un any tancats estudiants i amb uns alts nivells d’estrès per poder aprovar el MIR amb una nota específica per escollir l’especialitat que volen”, afegeix.

‘Taulímpics’: una iniciativa per trencar el gel

El Parc Taulí ha posat en funcionament un projecte pilot d’acollida per als residents del primer any. Durant les primeres setmanes d’incorporació, una vintena de nous residents escollits aleatòriament, han participat en el programa Taulímpics. Aquesta iniciativa és una aposta de l’hospital per crear un programa d’acompanyament durant el camí d’adaptació del resident del primer any en el nou entorn professional i personal, així com una eina per promoure hàbits i conductes saludables en els moments de canvi. Precisament, la Mireia, la Davida i l’Arnau hi han participat i han conclòs que “ha estat una experiència molt beneficiosa”.

Durant cinc dies, els residents van participar en diferents accions formatives amb reptes relacionats amb la promoció de la salut, l’activitat física o la gestió emocional. Hi participaven dividits en quatre grups per fomentar el joc, la competició sana i el treball en equip.

“Vam engegar aquesta prova pilot per donar resposta a unes necessitats que vam detectar els darrers anys en els nous residents”, explica la doctora Rivera, que titlla el resultat de “molt satisfactori”. “Arribaven amb estrès i inquietuds, sobretot després del pas de la pandèmia”, afegeix.

Els encarregats del projecte faran un control sis mesos després de la realització dels Taulímpics. “Volem saber si aquesta comunitat que han creat després del programa continua i si aquesta xarxa, a nivell personal, és forta per assegurar que estan bé durant la seva residència i pels anys posteriors”, explica Ester Bonet, referent de Benestar de la direcció de Persones del Taulí.