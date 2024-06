Sabadell ‘made’

[Per Arnau Bonada, Economista, president de la Xarxa Onion i vicepresident segon del CIESC]

En un viatge pel Midwest nord-americà, vaig tenir el plaer de fer una visita guiada a l’aleshores flamant nou pavelló dels Detroit Pistons, un equipament espectacular. A l’entrada, hi havia exposat un casc de constructor amb el lema Michigan made. Detroit built. Un panell informatiu explicava que el 94% dels contractes d’obra havien estat adjudicats a empreses del mateix estat. En termes absoluts, 700 milions de dòlars injectats a l’economia local.

La guia, encantadora, em va explicar que bona part del projecte s’havia finançat amb la venda per a deu anys, pagats de manera anticipada, d’una cinquantena de llotges VIP a empreses de la zona. Quan les van comercialitzar, abans fins i tot de posar la primera pedra, es van adjudicar totes en un mes.

La comparativa amb la rehabilitació del Camp Nou és sagnant. D’una banda, com és sabut, el Barça ha optat per encarregar l’obra a una constructora turca. De l’altra, quantes empreses catalanes pagarien deu anualitats, per anticipat i sobre plànol, per una llotja VIP? Crec que tot plegat és molt il·lustratiu de la crisi estructural de país que estem travessant i de la qual, malauradament, no s’albira un final proper.

Mentre que per als grans actors l’arrelament al territori sembla una qüestió secundària, en l’àmbit de les PIMES i l’emprenedoria detecto més compromís. Com a petit exemple, el cas de Malapell, botiga gurmet i de degustació sabadellenca, que només ofereix productes etiquetats en català. La setmana passada, la Xarxa Onion vam organitzar-hi un networking exquisit.

Entre copes de vi, embotits i formatges, vam conèixer noves iniciatives locals ben diverses: un fabricant de jocs de taula educatius, una creadora de perfums nominada a la millor aroma europea, una personal shopper immobiliària, un informàtic que integra el ChatGPT amb els ERPs empresarials, un nou centre per eliminar els polls dels caps dels menuts…

Acabat l’acte, vaig demanar a la Georgina Ferrer d’Hugo Dax si em podia fabricar una camisa a mida amb l’escut del CE Sant Nicolau. Al matí següent, ja m’estava prenent mides al taller. I l’endemà ja vaig poder estrenar la peça al sopar social del club. Va triomfar. Sabadell made. Que n’aprenguin!