Quins són els alcaldes més longeus del Vallès Occidental?

L’adeu d’Eva Menor (PSC) a l’alcaldia de Badia del Vallès suposa la marxa d’una de les figures més longeves de la política vallesana. La batllessa socialista acumulava quinze anys al capdavant del consistori badienc, xifra que la convertia en la tercera amb més vigència en el càrrec.

Ara, Ignasi Giménez, a Castellar, i Isabel García, a Santa Perpètua, es queden com els alcaldes amb més trajectòria a la nostra comarca. Tots dos viuen el seu cinquè mandat, tot i que hi ha una diferència: Giménez ho ha fet de manera ininterrompuda des del 2007, mentre que García va començar el 2003, però va viure un mandat fora de l’alcaldia.

Eva Menor, doncs, era la tercera en aquesta llista d’il·lustres polítics de casa nostra. Ara, el podi l’ocupa Ana María Martínez, que viu el seu tercer mandat a Rubí, convertida ja en una autèntica ‘veterana’ de la política local vallesana. Per darrere, ja apareixen noms com Marta Farrés (Sabadell), Oriol Lozano (Palau), que són en el seu cinquè any al capdavant dels seus respectius ajuntaments.

Pere Bufí, que va ocupar l’alcaldia de Santa Perpètua des de 1979 fins al 2003; i José Antonio Robles, el seu homòleg a Barberà entre 1983 i el 2006, tenen el rècord de continuïtat en el càrrec en període democràtic. Ignasi Giménez i Isabel García busquen el rècord i ja els miren de ben a prop.