Eva Menor (PSC) deixa l’alcaldia de Badia després de quinze anys

Eva Menor (PSC) deixarà de ser l’alcaldessa de Badia del Vallès després de quinze anys al càrrec. Així ho ha anunciat ella mateixa a través d’un vídeo publicat a les xarxes socials, on confirma que comença una nova etapa al Parlament de Catalunya. “Soc una persona enamorada de Badia, de la seva gent i del seu potencial. Amb Badia al cap i al cor, assumeixo la nova responsabilitat”, exposa.

L’alcaldia quedarà ara en mans de Josep Martínez, de qui Menor ha destacat que és “una persona preparada, compromesa i amb molta experiència”. “Afronto el repte amb moltes ganes”, ha assegurat ell mateix, prometent responsabilitat, esforç i dedicació. “No hi ha major orgull”, ha afirmat, remarcant que venen nous reptes i oportunitats per al municipi vallesà, obrint un nou cicle polític.

Nascut a Sabadell, Martínez és regidor de l’Ajuntament badienc des del 2015 i un any després va passar a ser el primer Secretari de l’Agrupació del PSC de Badia del Vallès. Actualment, era el tercer tinent d’alcaldessa. El relleu es farà efectiu el pròxim 29 de juny.

📽️ ¡Badia! ¡Tenemos algo que contarte! 🏛️ Como ya sabes, he sido nombrada diputada del @parlamentcat 💪🏼 Y abrimos una nueva etapa para #BadiaDelVallès con @JosepMtValencia como nuestro nuevo alcalde. 📆 Únete a nosotros el 29/6 para celebrar este relevo. ¡Te esperamos! pic.twitter.com/h4OZFcLzgJ — Eva Menor (@evamenorc) June 13, 2024

Amb l’adeu de Menor, marxa una de les alcaldesses més longeves a la comarca, després que entrés a ocupar el càrrec el 2009, a mig mandat de José Luis Jimeno Sáez. Des de llavors, va encadenar quatre eleccions consecutives recollint el suport de la ciutadania. En les últimes eleccions, fa una mica més d’un any, va aconseguir la majoria absoluta, amb 11 regidors i el 51% dels vots, confirmant Badia com una ciutat on el socialisme s’ha imposat des de l’inici de l’etapa democràtica.

En el panorama comarcal, Ignasi Giménez -a Castellar-, que viu el seu cinquè mandat de manera ininterrompuda; i Isabel García -a Santa Perpètua-, que també viu el cinquè, però amb un parèntesi d’un mandat fora de l’alcaldia, són els polítics amb més continuïtat en el càrrec.