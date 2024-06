Consulta totes les activitats del programa de la Festa Major de Can Rull

La Festa Major de Can Rull comença aquest divendres i s’allargarà fins diumenge quasi a la mitjanit. La jornada festiva arrencarà amb el tradicional pregó, enguany a càrrec d’Higinio Giraldo, i començarà a bullir l’olla amb la Tabalda dels Sentinelles d’Arkëmis. El cap de setmana es desenvoluparà entre activitats de dansa, música en directe, jocs per als infants o propostes gastronòmiques, com la famosa paellada popular. A les 22:30 h del diumenge hi haurà la Fi de Festa que posarà punt final a una tarda farcida de tota mena de propostes. A banda, cap a les 19 h del mateix diumenge es farà oficial una entrega de premis a diverses personalitats del barri.

Consulta la programació