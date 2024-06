Les càmeres que identificaran els vehicles que circulin per la zona de baixes emissions de Sabadell (ZBE) ja estan instal·lades. Se situen en encreuaments clau del centre de la ciutat per controlar l’accés al perímetre d’aquesta zona. De totes maneres, la ZBE no entrarà en vigor fins al gener de l’any que ve, 2025, i les sancions als vehicles que incompleixin l’ordenança es començaran a imposar a partir del mes de maig, segons va anunciar el consistori a finals de 2023.

En total s’han instal·lat càmeres en 20 punts de control de trànsit, que identificaran la matrícula posterior de tots els vehicles que circulin per la zona de baixes emissions i, si no compleixen la normativa, seran sancionats. La previsió és que la ZBE funcioni de 07 h a 20 h de dilluns a divendres.

Les càmeres estan situades en les cruïlles que permeten accedir o creuar el Centre, de manera que ningú pugui esquivar el control per molt que ho intenti agafant dreceres. Per exemple, hi ha punts de control a la cantonada entre la Rambla i els carrers del Marquès de Comillas i Latorre, però també a la cantonada amb el carrer de Montserrat o bé, a la via de Massagué – carrer de les Valls i a la plaça de Granados – ronda de Zamenhof. En definitiva, els punts de control encerclen tot el perímetre que hi ha entre la ronda de ponent, la ronda de Zamenhof, la Gran Via i la carretera de Barcelona, per controlar els carrers d’entrada i sortida d’aquesta zona de Sabadell. El nombre de càmeres que hi ha a cada punt de control depèn del nombre de carrils a controlar per sentit de circulació.

La instal·lació de les càmeres s’ha fet prioritzant l’aprofitament d’instal·lacions existents, com semàfors, columnes d’enllumenat i altres infraestructures de la via pública. Un exemple és a la cantonada del carrer de Calderón – Corominas, on la càmera s’ha instal·lat a la columna on hi ha un semàfor.