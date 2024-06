El retorn de Juan Manuel Cañizares a la llar espiritual

Va ser reconegut l’any passat, ni més ni menys, amb el Premi Nacional de Música, per “traspassar fronteres amb el seu flamenc i la música clàssica”. No li caldrà aquest dilluns, perquè tocarà a casa seva. El reconegut Juan Manuel Cañizares actua al Teatre Principal, acompanyat de la seva emblemàtica guitarra i en format de quartet, amb Juan Carlos Gómez (guitarra), Ángel Muñoz (caixó i ball) i Charo Espino (castanyoles i ball). Ha estat de gira per Europa, Colòmbia, Mèxic, Japó i, ara, toca Sabadell. “Estic molt content de tornar a la llar espiritual. A la meva terra, als records que formen el relleu del meu cap i a un paisatge d’amics, família i gent coneguda”, diu, emocionat.

Joventuts Musicals de Sabadell estrenarà el XXIV Festival Internacional de Música de Sabadell amb aquest concert del músic que va créixer als carrers plens de fang de Ca n’Oriac i que ha acabat sent l’únic guitarrista convidat per la Filharmònica de Berlín. Encara recorda quan, amb 7 o 8 anys, va portar el seu casset a un taller de reparació d’electrodomèstics de la Planada perquè necessitava alentir una mica la cinta de Paco de Lucía i així aprendre a tocar les seves cançons. No sabia que amb 22 anys el coneixeria i que rondarien món tocant junts i convivint. “Va ser una inspiració constant. Quan vaig començar a tocar la guitarra, amb 6 anys, volia fer el mateix que ell, encarnar-lo amb la guitarra, tocar la seva música íntimament. Em va ensenyar el valor de la bellesa”.

Precisament, el concert de Sabadell començarà amb dues composicions simfòniques per a quartet dedicades a Paco de Lucía, Algeciras i Cádiz, dins del Concierto Al-Andalus. “Ocupa un lloc molt especial en el meu cor”, comenta. Va ser la primera obra que va compondre per a guitarra i orquestra. Continuarà amb dues peces més, Barcelona i Valencia, dins de Concierto Mediterráneao, en memòria del compositor Joaquín Rodrigo.

El concert continuarà amb una segona part “molt més flamenca” –anticipa Cañizares– amb les composicions Imagen y Fantasía, Lejana, El Abismo, Cuerdas del Alma i Palomas. La combinació entre els dos estils fa que sigui un concert gairebé únic.

Preguntat per com li agradaria que sortís el públic del Teatre Principal, estaria eternament agraït si el concert aconseguís “tocar la fibra interna” dels espectadors, que “sortissin contents i transformats”, com ell quan va a un bon espectacle de música o de teatre”, comenta. Que els sabadellencs sentissin que han format part “d’una experiència estètica” i, sobretot, que creguin que n’han estat “partícips”.

A la llista d’artistes amb qui ha col·laborat Cañizares hi ha Enrique Morente, Camarón de la Isla, Joan Manuel Serrat, Alejandro Sanz, Rocío Jurado, el sabadellenc Duquende, Albert Pla, La Fura dels Baus i El Último de la Fila, grup pop amb què va estar de gira l’any 1989.