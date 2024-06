Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Arribem al tram final de setmana amb l’actualitat farcida de notícies a Sabadell. Què ha passat en les últimes hores?

Sota lemes com ara manos arriba, esto es un atraco i “Marta Farrés, dimissió”, més d’un miler de persones s’han aplegat dijous a les portes de l’Ajuntament de Sabadell contra la nova taxa de tractament de residus. De fet, uns 12.000 sabadellencs ja han signat la campanya llançada a Change.org per a eliminar aquest nou impost, que gestiona el Consell Comarcal del Vallès Occidental.

Falta tot just una setmana per entrar en l’estiu meteorològic i Sabadell es prepara pel previsible increment de les temperatures en els pròxims mesos. Com cada any, la ciutat disposarà d’un seguit de protocols, instruments i espais per fer front a la pujada del mercuri. Enguany, la temporada arriba amb algunes novetats, com la instal·lació de nous tendals en escoles o la presència de més punts d’aigua i refugis climàtics.

Progressivament, l’estrès hídric que afecta Sabadell i Catalunya des de fa tres anys va pel bon camí que pugui acabar sent història, més d’hora que tard, i sempre que continuï la tendència en aquests primers mesos del 2024.

El CE Sabadell ha posat en marxa la seva campanya de socis per a la temporada 24-25 sota el lema Ara més mai, buscant la unió i el sentiment de pertinença que tant han recalcat en els seus primers dies al club Lucas Viale i David Català. La línia és continuista pel que fa als preus respecte a les darreres temporades, els socis podran gaudir dels 17 partits a la Nova Creu Alta des de 5 euros l’enfrontament.

Dimecres es va enderrocar l’edifici on estaven ubicats els antics vestidors del camp del CE Mercantil, al barri de Gràcia. L’enderroc va afectar quatre vestidors i els lavabos d’obra. També es va veure afectat el bar que havia estat regentat pel mític Joan Murtró, un il·lustre del club mercantilista i que dona nom al camp actual del club mercantilista, ubicat a Arraona-Merinals. Els últims anys, l’utilitzaven les seccions de futbol i futbol sala de l’OAR Gràcia.