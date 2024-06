Muixeranga d’Algemesí: no són castellers ni ‘fan aleta’, ‘aixequen la cameta’

Només les ocasions especials permeten veure la Muixeranga d’Algemesí a Catalunya, a tot estirar una vegada a l’any. El 30è aniversari dels Saballuts n’és una, aquest cap de setmana. Serà una oportunitat única per ser testimoni, per primera vegada a la ciutat, de com s’aixequen les torres humanes de la colla més representativa del País Valencià.

Un centenar de membres de la Muixeranga d’Algemesí participaran en les dues diades castelleres dels Saballuts. El dissabte a les 17h a la plaça Doctor Robert, amb els Castellers de Badalona, a la Diada de Vigílies. I el dia gran, el diumenge a les 12h a la plaça Sant Roc, amb els Castellers de Barcelona i els Castellers de Berga. “Solem eixir a Catalunya una vegada a l’any. Els Saballuts van venir convidats a les festes de Sant Onofre i ara és un honor venir al seu aniversari”, comenta Javi Medes, membre de la Junta de la Muixeranga d’Algemesí des de fa 20 anys. Els primers documents on figura l’existència de la tradició valenciana daten de 1733.

Són castells?

A qui passegi per l’Ajuntament li sobtarà la vestimenta tradicional dels convidats valencians. Van vestits de ratlles roges, blaves i, una mica més petites, blanques. “Originalment, eren vestits de l’Ajuntament fets amb les teles de matalassos vells, per això són d’aquests colors”, explica.

Bona part de les torres humanes de la colla valenciana tenen forma piramidal. Algunes figures comencen de genolls i s’aixequen –”es despleguen”–, mentre que n’hi ha que caminen, que roden. Musicalment, s’erigeixen a toc de dolçaina i tabal. Per altra banda, no tenen un “cap de colla”, sinó un “mestre”.

Per coronar, ells no ‘fan l’aleta’, sinó que ‘aixequen la cameta’.”Originàriament, era una forma xulesca d’arribar a dalt”, afegeix Medes.

I no hi ha mai caràcter competitiu en la Muixeranga. “No fem concursos, no hi ha puntuació. Volem que la majoria de gent actuï, que tots col·laborem. Són figures plàstiques d’exhibició. La raó de ser són les Festes de la Mare de Déu de la Salut”, avança el membre de la colla valenciana. La seva festa patronal, que va ser declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la Unesco l’any 2011, curiosament, coincideix amb la patrona de Sabadell.

L’actuació a Sabadell

La previsió és oferir a Sabadell ‘un alta de 5’ (figura de cinc pisos, amb una base de sis persones); ‘una morera de 5 altures (cinc pisos totals: una base de quatre, dos pisos de dos i dos pisos d’un); ‘la tomasina’ (torreta de 5 pisos, desplegada de cop, en honor al mestre Tomàs Pla, que la va rescatar el 1973); i ‘l’enterro’ (de dues o tres altures, amb 30 o 40 persones, es feia per entrar dins l’església a les festes de la Mare de Déu de la Salut.