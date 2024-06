Crida a la participació ciutadana per definir les polítiques locals d’habitatge

Tots els ciutadans que tinguin interès a opinar sobre les polítiques d’habitatge que hauria de tenir Sabadell ja poden fer-ho a través del web de Participació ciutadana. També es pot participar en format físic als centres cívics, al Casal Pere Quart i a l’oficina Sabadell Atenció Ciutadana (SAC) del carrer de la Indústria, 10.

El consistori ha posat en marxa, fins al 15 de juliol, el procés participatiu del Pla Local d’Habitatge, que s’està elaborant conjuntament entre tècnics municipals i de Vimusa amb la cooperativa Cel Obert, encarregada de la redacció del pla. La previsió és aprovar el pla de forma inicial a prinicpi de 2025 i que aquest duri fins al 2030.

Aquest pla és un document estratègic que defineix, planifica i programa les polítiques d’habitatge que hauria de seguir el Govern, i per a la seva elaboració es compta amb veïns, entitats i organitzacions locals. Els ciutadans poden omplir un qüestionari que pretén aprofundir en les necessitats, preocupacions i interessos que tinguin en matèria d’habitatge; mentre que amb entitats, col·legis professionals i altres agents que treballen en l’àmbit residencial s’han celebrat diverses sessions de treball.

El pla fa referència a les qüestions que impulsa l’Ajuntament. El regidor d’Habitatge, Eloi Cortés, assegura que volen que sigui un pla de “mirada llarga per arribar al 2030 amb els deures fets i, sobretot, tocar aquells aspectes estructurals que puguem des del municipi, com fer aflorar el sòl que tinguem; situar tots aquells plans urbanístics que puguem executar tant per nosaltres com perquè els privats puguin fer promocions d’habitatge i altres línies molt més concretes”.

Cortés reclama que la Generalitat “assumeixi les competències” en matèria d’habitatge, que li corresponen, i que “lideri, planifiqui amb col·laboració dels ajuntaments i posi els recursos necessaris” per executar noves promocions d’habitatge protegit o assequible.