Sergio Dalma oferirà el concert més especial de la gira d’estiu

Molts amics d’infància , veïns, família i amics ja tenen entrada. Per a Sergio Dalma, més enllà de la il·lusió, és un plus de pressió. Però igualment està emocionat de tocar “a casa”, a davant dels seus, allà a on tot va començar per ell i la seva meteòrica carrera. El cantant és el plat fort de l’Observa, on actuarà aquest dissabte a la nit amb la majoria de les entrades venudes (i això que estaven a 45 euros, les més cares del festival).

Serà el primer dels concerts de la gira d’estiu i, tal com admetia un mes enrere, serà especial. Sergio Dalma cantarà una primera part de cançons del seu darrer àlbum, Sonríe porque estás en la foto: no hi faltaran He tocat al cel, originalment cantada amb Miki Núñez, ni el tema homònim de l’àlbum. “Cada vegada que publico el disc, em retrato emocionalment”, deia. En aquests moments, doncs, se sent feliç i agraït.

En la segona part de l’actuació, el cantant repassarà els 35 anys de la seva trajectòria amb cançons que el seu públic fidel adora i altres amb un significat especial per a ell. Sonaran, també, alguns dels temes en italià que va començar a versionar a partir de l’any 2010.

La manlleuenca Paula Valls actuarà abans a l’escenari de la zona Village.