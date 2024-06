Què opines que les piscines obrin abans?

S’acosta l’estiu i arriba la calor. Els sabadellencs ja omplen les piscines municipals preparant-se per les onades de calor previstes les pròximes setmanes. Una de les més freqüentades és la de Can Marcet, que aglomera cada setmana centenars de persones a la instal·lació.

Dues usuàries habituals de la piscina són l’Amàlia i l’Anna que tenen l’abonament per poder accedir al recinte quan vulguin. “Nosaltres estem jubilades i venim cada dia al matí, a prendre el sol i a relaxar-nos una estona”, expliquen. Les sabadellenques viuen a prop de Can Marcet i això els facilita anar-hi diàriament. Sobre que les piscines obrin abans ho veuen “molt positiu” perquè els permet “refrescar-se i sortir de casa quan comença a fer calor”. Les sabadellenques, a més, consideren que les instal·lacions estan “molt ben cuidades i netes”.

També és habitual el Francisco Ramírez que surt a passejar i després va a la piscina a refrescar-se. “A la meva dona i a mi ens agrada caminar i fem els caps de setmana fem ruta. Després venim a Can Marcet i així ens relaxem“, afirma. El sabadellenc creu que “és molt bo tenir les piscines obertes com més aviat millor perquè quan comença la calor ja hi ha ganes”. Ramírez sempre acudeix a la instal·lació al matí perquè les seves experiències a la tarda no han estat “positives”. “Hi ha un altre ambient. Molta gent jove, que també té dret a venir, però en alguns casos no respecten a les persones i només molesten”, apunta.

En un context més familiar va a Can Marcet el Rodolfo que aprofita el cap de setmana per passar una estona amb el seu fill i els seus amics. “Quan venim sempre hi ha un gran ambient. Jo vinc amb el meu fill aprofitant que és cap de setmana perquè gaudeixin i passin una bona estona ara que ja fa calor”. Sobre l’obertura de les piscines es mostra en consonància amb els altres usuaris. “Jo ho veig molt bé. La majoria de la gent no té piscina i així tens l’opció de refrescar-te i passar una bona estona a l’abast de tothom”, assevera.

FOTOS: VICTOR CASTILLO