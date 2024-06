Taxa de residus a Sabadell: resposta a les cinc preguntes que tothom es fa

Les dues taxes de residus que s’han de pagar a Sabadell han generat confusió i indignació entre els veïns. Per què hi ha dues factures? Quant han de pagar les famílies i per què? A quin organisme se li abona? A què es destinen els diners recaptats? A tots els municipis s’ha de pagar el mateix? Responen a cinc preguntes essencials sobre els tributs que s’apliquen des d’aquest any a la ciutat.

1. Què són les taxes de residus i com es calcula el que pagues?

Des d’aquest any, les famílies de Sabadell paguen dues taxes de residus. Són dues cartes i dues factures: la municipal, que ja existia, i una nova, obligatòria per la Unió Europea i que l’Ajuntament ha delegat al Consell Comarcal. La primera serveix per sufragar la recollida i transport de les deixalles, i la segona pel tractament de la resta, l’orgànic i els voluminosos.

2. Qui cobra la nova taxa?

La carta ve a nom del Consell Comarcal del Vallès Occidental. Per què? Sabadell, juntament amb Terrassa, Rubí i Santa Perpètua de Mogoda, han decidit delegar el tribut a l’organisme comarcal. A banda, si no fos prou enrevessat, la carta porta el segell de la Diputació de Barcelona, que gestiona el cobrament dels impostos i taxes de la ciutat.

3. Quant toca pagar aquí i a la resta de municipis?

La taxa de residus és municipal i, per tant, és l’Ajuntament qui defineix els criteris què paguen les famílies. En el cas de Sabadell, es consideren els membres de la llar i la renda, i no el reciclatge. La ciutat té una de les quotes locals més baixes de l’entorn, tot i l’increment de la tarifa del 15% enguany.

La fórmula del tribut del Consell Comarcal perjudica els sabadellencs perquè té en compte el baix nivell de reciclatge. El 2023, a Terrassa es van separar correctament un 41,3% dels residus, mentre que a Sabadell és el 37,8%, i això fa que el rebut mitjà comarcal sigui més alt aquí (72,04 euros per llar) que a la ciutat veïna (62,70 euros).

4. Què finança la nova taxa?

La taxa serveix per pagar el tractament de les deixalles que no se separen correctament, com les 56.239 tones de resta generades a Sabadell l’any 2023 –258 quilos per habitant–. Aquestes deixalles es tracten al Centre de Transferències de Residus del Consell Comarcal de Vacarisses.

5. Es té en compte si una família recicla o té menys ingressos?

En el dia a dia, no es té en compte si una família recicla. Dit això, hi ha rebaixes de fins al 20% en el tribut municipal si s’utilitzen els punts blaus, les minideixalleries i el Mobiblau. Des d’aquest any, tothom ha de pagar la taxa: l’import mínim local són 15 euros, i en la taxa comarcal, 13 euros.