Les famílies de Sabadell tenen una manera d’estalviar-se part de la pujada en la taxa de residus municipal, que ha pujat un 15% aquest 2024.

Utilitzar la deixalleria et pot permetre obtenir rebaixes en la taxa de residus: un 10% de descompte si has fet ús dels punts blaus, minideixalleries o Mobiblau entre 4 i 8 vegades en dies diferents, i un 20% de descompte si els has utilitzat 9 o més vegades en dies diferents. Els descomptes s’apliquen sobre la tarifa municipal, no la quota comarcal.

Deixalleries fixes

Les deixalleries de Sabadell ofereixen serveis per a la recollida selectiva de residus municipals, que poden suposar un estalvi per a les famílies. La ciutat disposa de dues deixalleries fixes, conegudes com a Punts Blaus, dues minideixalleries i una deixalleria mòbil (Mobiblau). Les deixalleries fixes estan obertes de dilluns a dissabte i ofereixen serveis gratuïts per a ciutadans i petits comerços.

On són les deixalleries? Punt Blau de Can Llong i Punt Blau del Parc Central del Vallès. Horari: de dilluns a dissabte, de 8h a 20h; diumenges i fesitus: de 9h a 14:30h.

Minideixalleries

Les minideixalleries apropen el servei als ciutadans amb horaris laborals reduïts, mentre que la deixalleria mòbil cobreix diferents districtes durant la setmana, facilitant la recollida de residus de petites dimensions.

On són les minideixalleries? Nord (carrer de Montblanc, 36); Sud (carrer de Lope de Vega, 41). Horari: de dilluns a dissabtes laborables de 9 a 13h.

Mobiblau, o deixalleria mòbil

El Mobiblau és una deixalleria mòbil que presta servei a diferents districtes de Sabadell. Opera de dilluns a dissabte, cobrant un districte cada dia: Dilluns al Districte 1, Dimarts al Districte 2, Dimecres al Districte 3, Dijous al Districte 4, Divendres als Districtes 5 i 7, i Dissabte al Districte 6. Aquest servei està disponible excepte els dies festius i el mes d’agost. Per més detalls sobre ubicacions i horaris, es recomana consultar el plànol interactiu disponible a la pàgina web de Sabadell.

Consulta on seran al teu barri aquest 2024