Sergio Dalma fa vibrar Sabadell

Sergio Dalma tornava a l’Amfiteatre del Parc Catalunya gairebé quinze anys després de la seva última actuació per fer “el concert més especial” de la gira d’estiu que tot just comença amb aquest concert. Més de 2000 persones es van donar cita per vibrar, ballar i cantar amb el sabadellenc i la seva actuació al Festival Observa.

El concert es va dividir en dues parts, una primera de presentació del seu nou disc, ‘Sonríe porque estás en la foto’, i una segona on va cantar diverses cançons de la seva llarga trajectòria. Oblidant això sí, els seus temes més lents per buscar la festa i ball animós entre els assistents entregats i gaudint al màxim del concert. Fins i tot va rebre flors d’una seguidora.

FOTOS: JUANMA PELÁEZ