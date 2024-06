Un cosmètic facial sabadellenc, als premis europeus de Bellesa Natural

El pròxim 9 d’octubre, la sabadellenca d’adopció Jovita Ponce serà a Estocolm als premis europeus de Bellesa Natural, després que el cosmètic facial Sèrum NAI hagi estat pre-seleccionat en la 4a edició d’aquests premis d’escala europea.

Aquests premis estan dedicats a destacar productes fets amb un mínim del 99% d’ingredients fabricats a Europa. “Vaig veure l’oportunitat i vaig decidir presentar-m’hi. Vaig connectar amb els valors que defensa la creadora d’aquest guardó, que, principalment, defensa la màxima transparència dels productes que hi ha a la indústria cosmètica, ara que hi ha moltes empreses que practiquen el greenwashing“, explica la CEO de Pocions de Jovita, on tenen per missió, acompanyar a les persones a retrobar el benestar i l’empoderament personal amb coneixement real, per viure la vida gaudint i amb plenitud a través de les aromes.

El producte cosmètic en qüestió ajuda a la nutrició i equilibri de la pell, tant en dones com en homes i, pràcticament per tot tipus de pells. Està fet amb el 100% d’ingredients naturals i, d’ells, un 98,15% són ecològics i la seva composició és feta a base d’olis vegetals d’albercoc, jojoba, llavor de raïm, macadàmia i els olis essencials del fonoll i el sàndal. “Hi ha prop d’un centenar de preseleccionats. He aconseguit el primer repte, que era ser-hi com a preseleccionada, i ara el segon és aconseguir el segell d’excel·lència, que malgrat que no tingui dotació econòmica et dona notorietat”, afegeix la biòloga i doctora en neurociències, Jovita Ponce.