El quiosc de la Rambla, l’últim que hi queda, a la cantonada amb el carrer de la República, tancarà per jubilació aquest divendres.

El regenten els sabadellencs Antoni Bohé i Daniel Salvador, que es van conèixer de ben petits jugant al pati dels pisos on vivien respectivament amb les seves famílies, davant del mercat de la Creu Alta. Cadascú va fer la seva vida fins que, fa set anys, es van trobar a l’atur i van tenir l’oportunitat de quedar-se el negoci.

Ara, novament junts, posaran punt final a aquesta etapa. El quiosc és de l’Ajuntament, però ells en tenen la concessió fins al 2028 i l’estan intentant traspassar, de moment sense èxit. “El quiosc funciona, per mi és el millor de Sabadell. Hi ha gent interessada, però de moment res en ferm”, comenta Bohé, de 62 anys, que en farà 63 aquest dijous, el dia abans de plegar. Salvador ja en té 64 i, com que té prevista una intervenció quirúrgica, després ja es jubilarà.

Entre els dos s’alternaven els torns de treball i Bohé descarta quedar-s’hi sol podent-se jubilar. Antoni Bohé fa un “balanç molt positiu” d’aquesta etapa, i destaca que “he fet moltes amistats, gent que m’ha deixat el telèfon, amb qui estarem en contacte i anirem a caminar”. Daniel Salvador, mestre d’escacs, afegeix que “no ens avorrirem, hi ha moltes activitats per fer”. Fonts de l’Ajuntament, per la seva part, expliquen que “estem estudiant el futur d’aquests quioscos”.