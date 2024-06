L’escola Tarlatana de Sabadell forma i acompanya docents novells

Acompanyar i formar docents novells que s’incorporen a la vida professional. És la raó de ser del nou programa Sensei del Departament d’Educació, que a Sabadell ha aterrat durant tot aquest curs a l’escola Tarlatana, a Can Puiggener. “El funcionament és plenament integrat al dia a dia de l’escola perquè aquests docents novells entenguin un centre educatiu des de tots els àmbits, el curricular, el de funcionament i el personal”, detalla Glòria del Peral, que és la mentora. La Glòria és docent de l’escola, però destina mitja jornada a fer l’acompanyament a tres professors novells que s’han incorporat en el marc d’aquest programa. Amb aquesta residència inicial docent, “els professors novells són 100% docents durant les hores de docència”, apunta la mentora. “Tenen un marge horari de formació que han de compaginar amb la seva vida a l’escola”, afegeix. La valoració que el centre educatiu fa d’aquest projecte –que és el primer any que s’articula i s’ha replicat en 55 centres educatius catalans– és “molt positiva i enriquidora”.

El programa té una durada de dos anys, però els docents novells roten de centre, per tant, l’escola rebrà l’any vinent uns altres professors. Els participants en el programa Sensei tenen un nomenament com a professional docent de mitja jornada amb la retribució corresponent. L’altra mitja jornada es dedica a les activitats formatives del programa. En finalitzar el curs, els participants reben també un certificat de 250 hores de formació reconeguda i un certificat d’innovació educativa, vàlids per a futurs processos selectius.

Després d’aquesta prova pilot, el Departament d’Educació observarà i recollirà les aportacions i propostes de millora formulades pels diferents agents de la comunitat educativa per a incorporar els ajustaments necessaris de cara a futures edicions.