“Les barraques tornen a la Creueta”: decisió unilateral de la CFPS

La Comissió de Festes Populars de Sabadell (CFPS) ha anunciat unilateralment, sense el vistiplau del govern municipal, que les barraques de Festa Major tornaran al Vapor Turull, el pàrquing de la Creueta, i abandonaran l’Eix Macià. L’entitat vol separar la seva activitat de la institucional, ja que consideraven que la seva feina quedava “invisibilitzada” i denuncien “dificultats i impediments” per part de l’Ajuntament.

Només és un anunci sense efectes pràctics, però. L’Ajuntament, que encara no s’ha pronunciat, aposta per una Festa Major unificada a l’Eix Macià. És una opció amb què la Comissió de Festes Populars no se sent còmode perquè, segons assenyalen, és un model de festa que no els representa ni els permet lluir les seves activitats.

Les relacions entre la Comissió i el govern municipal no són bones. L’entitat ja va presentar una proposta alternativa el març. “La proposta va ser rebutjada, així com l’Ajuntament va comunicar que no aportarien cap material ni servei necessari per a realitzar les barraques”, apunten, fent referència a lavabos mòbils o llum.

Un altre dels motius esgrimits per la Comissió és que l’Eix Macià “no és un lloc segur, còmode ni agradable” i que cada any “proliferen baralles, agressions masclistes i robatoris”.